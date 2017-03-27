ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 апреля в Камерном зале Дома Музыки (ММДМ) известная оперная певица Марина Агафонова (www.agafonovamarina.ru) представит концерт "Из Германии в Россию".Зрителям будет предложен музыкальный ряд вокальных миниатюр и инструментальных сочинений от Шумана до Брамса, от Глинки до Чайковского и русских песен в исполнении самой Марины Агафоновой (сопрано) и её партнёров - Александра Гладкова (баритон), Ильи Ушуллу (бас), Владимира Седова (рояль), Ирины Павлихиной (скрипка), Марианны Орлофф (скрипка), а также уникального ансамбля гусляров "Волшебные струны". Занимательную форму концерту придадут комментарии мастера художественного слова Инны Василиади.

Представляемый концерт "Из Германии в Россию" является частью образовательного цикла концертов "Вокальные прогулки вокруг света", созданного Мариной Агафоновой и с успехом идущего уже шестой год в Доме Музыки.

Концертные программы в рамках цикла предназначены для всей семьи (6+) и пользуются большой популярностью, как у взрослых, так и у юных слушателей. Наслаждаясь нетленными шедеврами великих композиторов, зрители совершают увлекательные познавательные путешествия по разнообразным маршрутам из страны в страну, что позволяет сравнивать произведения различных музыкальных традиций, проводить весьма необычные, интересные и, порой, неожиданные параллели.

Ценители оперы знают Марину Агафонову, как великолепную певицу, обладающую уникальным, чарующим голосом. Австрийская музыкальная пресса, известная своей придирчивостью, высоко отзывается о мастерстве русской певицы, называя её голос "волшебным сопрано". Марина стала обладательницей высшей премии Зальцбургского оперного фестиваля, как лучшая исполнительница арий Верди. Партнеры Марины по представляемому концерту тоже обладают прекрасными, глубокими голосами и являются лауреатами многих международных конкурсов. Слушателям предстоит насладиться уникальной гаммой голосов самого высокого уровня.



Программа концерта:

1 отделение

Бах, ария баса "Quia fecit mihi magna" из оратории "Магнификат", исп. Илья Ушуллу. Шуман, "Два гренадера", исп. Илья Ушуллу. Шуман, "Весенняя песня", исп. Ушуллу. Брамс, Два венгерских танца для двух скрипок и рояля, исп. Ирина Павлихина (скрипка), Марианна Орлофф (скрипка), Владимир Седов (рояль). Корнгольд, ария Пьеро из оперы "Мертвый город", исп. Александр Гладков. Шуман, песня "В прекрасном месяце мае…" из цикла "Любовь поэта", исп. Гладков. Шуман, песня "Роза, лилия, голубь…" из цикла "Любовь поэта", исп. Гладков. Брамс, Четыре песни из цикла "Цыганские песни": "Цыган, ударь звончее по струнам…"; "Танец"; "Помни святой обет "; "Облака в закатный час как сны плывут…".

2 отделение

К. Шаханов, "Посвящение", исп. ансабль "Волшебные струны". М. Глинка, "Жаворонок", исп. М. Агафонова. Римский-Корсаков, "Не ветер вея с высоты", исп. М. Агафонова. Малашкин, Г. Лишин, "О если б мог выразить в звуке", исп. А. Торчилин. Бакалейников, Кусиков, "Бубенцы", исп. А. Торчилин. Казачья песня "Молода я, молода", исп. О. Кузнецова. "Терские частушки", исп. О. Кузнецова. РНП "Ноченька", исп. И. Ушуллу. РНП "Коробейники", исп. И. Ушуллу. П. Чайковский, "Русский танец" из балета "Щелкунчик", исп. ансамбль. Е. Юрьев, "В лунном сиянии", исп. М. Агафонова. РНП "Чернобровый" исп М. Агафонова РНП "Вдоль по Питерской", исп. И. Ушуллу. А. Зацепин, "Разговор со счастьем", исп. И. Ушуллу и все вокалисты. А. Дунаевская, "Весёлая прогулка", исп. ансамбль.

Начало концерта - в 13.00