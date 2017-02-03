Ансамбль Floridante выступит на открытии фестиваля VIRU в КЗ "Яани Кирик"
03.02.2017, 18:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 февраля в концертном зале Яани Кирик состоится Открытие фестиваля VIRU, в трех концертах которого примут участие эстонские музыканты. Первый концерт фестиваля познакомит петербуржцев с ансамблем «Floridante», который исполнит барочную программу из сочинений Баха и Генделя.
25 февраля 2017 года, начало в 19 часов
Ансамбль «FLORIDANTE»
Мария Вальдмаа (сопрано) Меэлис Оргсе (барочная скрипка)
Тыну Йыесаар (барочная виолончель) Саале Фишер (клавесин)
В программе:
БАХ, ГЕНДЕЛЬ
«Floridante» - барочный ансамбль нового поколения Эстонии - начал концертную деятельность в январе 2014 года. Инициаторами ансамбля стали музыканты Меэлис Оргсе (барочная скрипка) и Саале Фишер (клавесин), получившие образование в области исторической интерпретации в музыкальных вузах Центральной Европы. В играющем на исторических музыкальных инструментах ансамбле отсутствует художественный руководитель: роль солиста, аккомпаниатора, слушателя и сподвижника переходит из рук в руки и из возникающей синергии рождаются как интерпретации произведений, новые концертные программы, так и направленные на будущее идеи и планы. Свое название ансамбль получил от одноимённой оперы Г. Ф. Генделя, свое целью ансамбль «Floridante» ставит исполнение музыки высокого барокко mente et corde – с душой и умом.
В число самых значимых выступлений «Floridante» следует отметить участие в молодежной программе фестиваля старинной музыки «Utrecht», выступления на Хаапсалуском Фестивале старинной музыки, на «Tallinn Music Week» (совместно с контратенором Иво Пости), на музыкальном фестивале в Пюхалепа и в различных концертных сериях в Таллинне, Пярну, Раквере и Лиепае. Кроме того, «Floridante» является одним из инициаторов в Эстонии ежегодного празднования Дня старинной европейской музыки под патронажем ЮНЕСКО.
Сопрано Мария Вальдмаа, занявшая в 2014 году второе место на конкурсе Генделя в Лондоне и получившая приз зрительских симпатий, изучала классическое пение в Королевской консерватории в Гааге под руководством Риты Дамси и Барбары Пирсон, получила степень бакалавра и магистра по специальности барочного пения под руководством Джилла Фельдмана, Майкла Чанса и Питера Коойи. Она принимала участие в нескольких мастер-классах Эвелин Тубби, Йоса ванн Вельдховена, Пола Эгнью, Сигисвальда Куйкена и др. Помимо конкурса Генделя, Вальдмаа успешно выступила на международном конкурсе барочного пения «Premio Fatima Terzo» в Италии в 2013 году, на котором заняла второе место. Вальдмаа исполняла соло сопрано во многих крупных формах Шютца, Баха, Генделя, Моцарта и Гайдна, а также кантатах Баха. В число оперных ролей входят Анжелика («Орландо» Генделя), Гаспарина (интермеццо «La Canterina» Гайдна) и Церлина («Don Giovanni» Моцарта). Мария Вальдмаа сотрудничает с ансамблями «Vox Luminis» (Бельгия) и «Egidius Kwartet & College» (Голландия), а также с хором «Нидерландское Общество Баха», с Камерным хором Нидерландов и хором «Cappella Amsterdam».
25 февраля 2017 года, начало в 19 часов
Ансамбль «FLORIDANTE»
Мария Вальдмаа (сопрано) Меэлис Оргсе (барочная скрипка)
Тыну Йыесаар (барочная виолончель) Саале Фишер (клавесин)
В программе:
БАХ, ГЕНДЕЛЬ
«Floridante» - барочный ансамбль нового поколения Эстонии - начал концертную деятельность в январе 2014 года. Инициаторами ансамбля стали музыканты Меэлис Оргсе (барочная скрипка) и Саале Фишер (клавесин), получившие образование в области исторической интерпретации в музыкальных вузах Центральной Европы. В играющем на исторических музыкальных инструментах ансамбле отсутствует художественный руководитель: роль солиста, аккомпаниатора, слушателя и сподвижника переходит из рук в руки и из возникающей синергии рождаются как интерпретации произведений, новые концертные программы, так и направленные на будущее идеи и планы. Свое название ансамбль получил от одноимённой оперы Г. Ф. Генделя, свое целью ансамбль «Floridante» ставит исполнение музыки высокого барокко mente et corde – с душой и умом.
В число самых значимых выступлений «Floridante» следует отметить участие в молодежной программе фестиваля старинной музыки «Utrecht», выступления на Хаапсалуском Фестивале старинной музыки, на «Tallinn Music Week» (совместно с контратенором Иво Пости), на музыкальном фестивале в Пюхалепа и в различных концертных сериях в Таллинне, Пярну, Раквере и Лиепае. Кроме того, «Floridante» является одним из инициаторов в Эстонии ежегодного празднования Дня старинной европейской музыки под патронажем ЮНЕСКО.
Сопрано Мария Вальдмаа, занявшая в 2014 году второе место на конкурсе Генделя в Лондоне и получившая приз зрительских симпатий, изучала классическое пение в Королевской консерватории в Гааге под руководством Риты Дамси и Барбары Пирсон, получила степень бакалавра и магистра по специальности барочного пения под руководством Джилла Фельдмана, Майкла Чанса и Питера Коойи. Она принимала участие в нескольких мастер-классах Эвелин Тубби, Йоса ванн Вельдховена, Пола Эгнью, Сигисвальда Куйкена и др. Помимо конкурса Генделя, Вальдмаа успешно выступила на международном конкурсе барочного пения «Premio Fatima Terzo» в Италии в 2013 году, на котором заняла второе место. Вальдмаа исполняла соло сопрано во многих крупных формах Шютца, Баха, Генделя, Моцарта и Гайдна, а также кантатах Баха. В число оперных ролей входят Анжелика («Орландо» Генделя), Гаспарина (интермеццо «La Canterina» Гайдна) и Церлина («Don Giovanni» Моцарта). Мария Вальдмаа сотрудничает с ансамблями «Vox Luminis» (Бельгия) и «Egidius Kwartet & College» (Голландия), а также с хором «Нидерландское Общество Баха», с Камерным хором Нидерландов и хором «Cappella Amsterdam».