ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ансамбль имени Александрова объявил конкурс на должности артистов хора и балета.



Конкурс на замещение вакантных должностей в ансамбле имени Александрова состоится с 16 по 25 января. Собеседования и прослушивания будут организованы в этот период ежедневно в концертном зале творческого коллектива.

Организатором конкурса на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета является Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. В отборе могут принять участие претенденты в возрасте от 18 до 45 лет с академическим вокальным или хореографическим образованием, а также опытом работы по специальности.

Напомним, большая часть коллектива ансамбля - 64 человека - разбилась 25 декабря в результате авиакатастрофы Ту-154 над Чёрным морем. Артисты летели в Сирию, где планировали поздравить концертом военнослужащих России. Почти сразу после трагедии Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о скором проведении конкурса, который позволит воссоздать коллектив.

"Следует провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александра Александрова, главный ансамбль Вооружённых Сил", - отметил Министр.

"Ансамбль обязательно восстановится. Если надо, Минкультуры России окажет любое содействие, - заявил, в свою очередь, глава Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский. - Ансамбль Александрова - визитная карточка нашей страны".