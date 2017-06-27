Аргентинский король цыганского джаза Гонзало Бергара даст единственный концерт в Москве
27.06.2017, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 6 июля 2017 года в 19:00 в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки свой единственный концерт в Москве даст один из лучших в мире представителей стиля Gypsy Jazz аргентинский гитарист Гонзало Бергара. Дебютное выступление гитариста в столице завершит его российское турне.
В концерте принимает участие The Gonzalo Bergara Quartet в составе:
Гонзало БЕРГАРА, соло-гитара
Роберт О'РУРК, ритм-гитара
Дэйзи КАСТРО, скрипка
Пол ВИДЕРКА, контрабас
Гонзало Бергара и его акустический квартет GBQ (The Gonzalo Bergara Quartet) завоевали международное признание, исполняя композиции в стиле джаз-мануш. Творчество ансамбля, состоящего из двух акустических гитар, скрипки и контрабаса, сочетает лучшие традиции классики цыганского джаза - Джанго Рейнхардта и Quintette du Hot Club de France с музыкой родного для Бергары Буэнос-Айреса. Выступления коллектива, созданного в 2008 году, были высоко оценены критиками авторитетных музыкальных изданий: «Блестящий квартет…» (Jazz Times), «Новый вид цыганского джаза…» (Vintage Guitar), «Лучшая джазовая группа Лос-Анджелеса» (La Magazine).
Российский тур исполнителей стартует 23 июня и включает концерты в Екатеринбурге, Калининграде, Санкт-Петербурге, на джазовом open-air фестивале EverJazz в Кадниково. Кульминацией и финальной точкой гастролей станет первый концерт Гонзало Бергары в Москве, который пройдёт в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.
Гонзало Бергара начал профессионально заниматься музыкой в 16 лет в Буэнос-Айресе. Через год он уже выступал с собственным блюзовым трио на Национальном телевидении. В 2000 году в возрасте 19 лет исполнитель приехал в Америку.
Бергара гастролировал по всему миру с квинтетом Джона Джордженсона, играл и участвовал в записях многих известных исполнителей. В их числе: участник The Manhattan Transfer Тим Хаузер, Сильви Вартан, Дэн Хикс и The Hot Licks, Ховард Олден и многие другие. Концертные туры гитариста проходили в Хорватии, Канаде, Италии, Франции, Германии, Бразилии, США. Он принимал участие в престижных джазовых фестивалях, среди которых Playboy Jazz Fest, Sweet and Hot Jazz Fest, фестиваль джаза в Монреале, фестиваль Джанго Рейнхардта в Германии и других.
The Gonzalo Bergara Quartet - современная версия цыганского джаза, вдохновлённая записями основателя стиля джаз-мануш Джанго Рейнхардта 1930-х годов. Первый диск квартета “Portena Soledad” получил высокую оценку экспертного сообщества: альбом завоевал статус «Выбор редактора» Guitar Player Magazine, а обозреватель Vintage Guitar Magazine назвал его «шедевром».
В концерте принимает участие The Gonzalo Bergara Quartet в составе:
Гонзало БЕРГАРА, соло-гитара
Роберт О'РУРК, ритм-гитара
Дэйзи КАСТРО, скрипка
Пол ВИДЕРКА, контрабас
Гонзало Бергара и его акустический квартет GBQ (The Gonzalo Bergara Quartet) завоевали международное признание, исполняя композиции в стиле джаз-мануш. Творчество ансамбля, состоящего из двух акустических гитар, скрипки и контрабаса, сочетает лучшие традиции классики цыганского джаза - Джанго Рейнхардта и Quintette du Hot Club de France с музыкой родного для Бергары Буэнос-Айреса. Выступления коллектива, созданного в 2008 году, были высоко оценены критиками авторитетных музыкальных изданий: «Блестящий квартет…» (Jazz Times), «Новый вид цыганского джаза…» (Vintage Guitar), «Лучшая джазовая группа Лос-Анджелеса» (La Magazine).
Российский тур исполнителей стартует 23 июня и включает концерты в Екатеринбурге, Калининграде, Санкт-Петербурге, на джазовом open-air фестивале EverJazz в Кадниково. Кульминацией и финальной точкой гастролей станет первый концерт Гонзало Бергары в Москве, который пройдёт в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.
Гонзало Бергара начал профессионально заниматься музыкой в 16 лет в Буэнос-Айресе. Через год он уже выступал с собственным блюзовым трио на Национальном телевидении. В 2000 году в возрасте 19 лет исполнитель приехал в Америку.
Бергара гастролировал по всему миру с квинтетом Джона Джордженсона, играл и участвовал в записях многих известных исполнителей. В их числе: участник The Manhattan Transfer Тим Хаузер, Сильви Вартан, Дэн Хикс и The Hot Licks, Ховард Олден и многие другие. Концертные туры гитариста проходили в Хорватии, Канаде, Италии, Франции, Германии, Бразилии, США. Он принимал участие в престижных джазовых фестивалях, среди которых Playboy Jazz Fest, Sweet and Hot Jazz Fest, фестиваль джаза в Монреале, фестиваль Джанго Рейнхардта в Германии и других.
The Gonzalo Bergara Quartet - современная версия цыганского джаза, вдохновлённая записями основателя стиля джаз-мануш Джанго Рейнхардта 1930-х годов. Первый диск квартета “Portena Soledad” получил высокую оценку экспертного сообщества: альбом завоевал статус «Выбор редактора» Guitar Player Magazine, а обозреватель Vintage Guitar Magazine назвал его «шедевром».