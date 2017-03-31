ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 150 находок обнаружили столичные археологи во время наблюдения за подготовительными работами по программе «Моя улица». Главным открытием стал «слух» у основания Китайгородской стены. «Слух» — это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

«Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города. Более точную информацию мы получим, когда совместим топографическое расположение находки с архивными данными», — рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

В мирное время «слух», который, скорее всего, был частью Богословской башни, могли использовать для хранения припасов. А во время военной осады с его помощью узнавали, что делает неприятель по ту сторону стены, не роет ли он подкоп. Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект, и в комнате было слышно всё, что происходит на улице.

Подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены Китай-города уже обнаруживали при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е годы прошлого века. Китайгородская стена с 12 башнями была построена в середине 30-х годов XVI века. Протяжённость крепостной стены составляла более 2,5 тысячи метров. Её возвели для защиты города от набегов крымских татар. Сооружение является историческим памятником средневековой русской фортификации. До наших дней сохранились лишь небольшие элементы стены.

Как отметил Леонид Кондрашев, в этом году московские археологи нашли беспрецедентное количество артефактов на этапе мониторинга подготовительных работ к программе «Моя улица», ещё до старта городского ремонта. Наблюдение специалисты вели всего неделю. Все находки в ближайшее время будут тщательно изучены. Специалисты определят, как обеспечить их сохранность, и примут решение о дальнейшей передаче в музеи.

В районе Лубянской и Новой площади, где рабочие готовили участки траншей для будущей прокладки коммуникаций, в общей сложности обнаружили более 150 артефактов. Их датируют XVI–XIX веками.