Архитектурно-художественная подсветка украсит около 250 зданий в Москве в рамках программы "Моя улица"
«Мы оснастим архитектурно-художественной подсветкой так называемые объекты-доминанты. Это дома, расположенные на перекрестках улиц, административные здания, а также дома, представляющие историческую ценность», — сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.
В будни и выходные фасады домов будут подсвечиваться белым светом. В дни городских и государственных праздников будут включать праздничный режим освещения — более яркий и интенсивный.
В список вошли храмы и исторические здания, такие как:
— храмы Патриаршего подворья, улица Варварка, дома 2, 4, 8, 12;
— Палаты бояр Романовых (XVI век), улица Варварка, дом 10;
— памятник федерального значения «Торговый дом Московского страхового общества “Боярский двор”» (1901 год), архитектор Федор Шехтель, Старая площадь, дом 8/5с1;
— памятник регионального значения «Доходный дом Московского купеческого банка с магазинами и товарными складами» (XIX век), Старая площадь, дом 2/14;
— церковь Ивана Богослова под Вязом (1825–1837 годы), Новая площадь, дом 12с2;
— дом 14 на Новой площади (XIX век);
— выявленный объект культурного наследия «Жилой дом с лавками» (1817 год), улица Сретенка, дом 11;
— дом 12 на улице Сретенке (XIX век);
— дом 12 на улице Пречистенке 12 (здание относится к Пушкинскому музею);
— дом 14 на улице Пречистенке (XIX век, на основе палат XVII века).