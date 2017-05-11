ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году около 250 столичных зданий украсит архитектурно-художественная подсветка в рамках программы «Моя улица». Они будут подсвечиваться белым светом, праздничный режим обеспечат за счёт изменения интенсивности освещения. Светодиодную подсветку получат в том числе храмы Патриаршего подворья в Зарядье, здания на Новой и Старой площадях.

«Мы оснастим архитектурно-художественной подсветкой так называемые объекты-доминанты. Это дома, расположенные на перекрестках улиц, административные здания, а также дома, представляющие историческую ценность», — сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.

В будни и выходные фасады домов будут подсвечиваться белым светом. В дни городских и государственных праздников будут включать праздничный режим освещения — более яркий и интенсивный.

В список вошли храмы и исторические здания, такие как:

— храмы Патриаршего подворья, улица Варварка, дома 2, 4, 8, 12;

— Палаты бояр Романовых (XVI век), улица Варварка, дом 10;

— памятник федерального значения «Торговый дом Московского страхового общества “Боярский двор”» (1901 год), архитектор Федор Шехтель, Старая площадь, дом 8/5с1;

— памятник регионального значения «Доходный дом Московского купеческого банка с магазинами и товарными складами» (XIX век), Старая площадь, дом 2/14;

— церковь Ивана Богослова под Вязом (1825–1837 годы), Новая площадь, дом 12с2;

— дом 14 на Новой площади (XIX век);

— выявленный объект культурного наследия «Жилой дом с лавками» (1817 год), улица Сретенка, дом 11;

— дом 12 на улице Сретенке (XIX век);

— дом 12 на улице Пречистенке 12 (здание относится к Пушкинскому музею);

— дом 14 на улице Пречистенке (XIX век, на основе палат XVII века).