Аrmin Van Buuren привезёт в Москву новое шоу
14.02.2017, 17:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 17 марта 2017 года в СК Олимпийский выступит один из самых известных диджеев планеты, легенда электронной музыки Армин ван Бюрен. Музыкант привезёт с собой новое шоу Armin Only Embrace, посвящённое выходу нового альбома. Это единственный концерт музыканта в России в рамках мирового тура.
Концептуальная составляющая шоу полностью соответствует названию Embrace (от англ. — охватывать, объять). Электронная музыка здесь переплетается с роком, джазом и рэпом, а балет сменяется в танце хип-хопом. Помимо непрерывного диджейского соло Armin Only Embrace включает в себя танцевальное шоу, театральные перформансы, визуальные и световые спецэффекты.
По словам Армина, это самое большое шоу из тех, которые он когда-либо делал. На его подготовку ушёл год, который команда Armin Only Embrace провела на репетициях в Нидерландах. В создании программы принимают участие 35 человек, среди которых известные вокалисты и звёзды электронной музыки — Kensington, Cimo Frankel, Mr Probz и другие.
Концептуальная составляющая шоу полностью соответствует названию Embrace (от англ. — охватывать, объять). Электронная музыка здесь переплетается с роком, джазом и рэпом, а балет сменяется в танце хип-хопом. Помимо непрерывного диджейского соло Armin Only Embrace включает в себя танцевальное шоу, театральные перформансы, визуальные и световые спецэффекты.
По словам Армина, это самое большое шоу из тех, которые он когда-либо делал. На его подготовку ушёл год, который команда Armin Only Embrace провела на репетициях в Нидерландах. В создании программы принимают участие 35 человек, среди которых известные вокалисты и звёзды электронной музыки — Kensington, Cimo Frankel, Mr Probz и другие.