ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Артисты балета Большого театра приглашают горожан на хореографический эксперимент под открытым небом. 21 августа на крыше музея Парка Горького танцовщики представят перформанс «Ад и рай внутри человека».

Его посвятят исследованию пограничных состояний между блаженством и страданием. Во многом благодаря религии в сознании людей прочно закрепился стереотип, что рай и ад — это два полярных мира. Авторы перформанса хотят развеять его и доказать, что оба состояния не только не исключают друг друга, но и вполне органично уживаются вместе.