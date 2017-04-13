Артисты проекта "Три баса-профундо" дадут концерт в ММДМ
13.04.2017, 14:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 апреля в Светлановском зале Дома музыки впервые в рамках абонемента Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» выступят Владимир Миллер, Михаил Круглов и Сергей Крыжненко – артисты проекта «Три баса-профундо», не имеющего аналогов в мировой практике. За дирижерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер оркестра Владимир Спиваков.
Бас-профундо (итал. basso profondo - глубокий бас) – редкий тембр, встречающийся, по словам одного из участников проекта «Три баса-профундо» Владимира Миллера, «один на миллион». Он звучит подобно контрабасу или большому колоколу – ему доступны предельно низкие ноты. Проект объединяет исполнителей, каждый из которых получил международное признание, выступая на оперной сцене, участвуя в крупных концертных и сольных проектах.
Совместную программу уникальных солистов и одного из лучших камерных оркестров мира составили произведения самых разных стилей и жанров – от сочинений Баха, Моцарта и Глинки до русских народных песен, советских шлягеров и композиций Астора Пьяццоллы.
Сергей Крыжненко окончил Харьковский государственный университет искусств имени И. Котляревского. В составе труппы Харьковского академического театра оперы и балета имени Н. Лысенко принимал участие в оперных фестивалях в Испании, Италии, Германии. В его репертуаре – партии в операх Моцарта, Верди, Бизе, Римского-Корсакова, Бородина и других композиторов. В проекте «Три баса-профундо» участвует с 2012 года.
Михаил Круглов обучался в Новосибирской и Санкт-Петербургской государственных консерваториях. В 1997-2002 гг. – солист Санкт-Петербургской академической капеллы. С 2009 года – участник проекта «Три баса-профундо», с которым концертировал во многих филармонических залах и театрах России, Эстонии и Польши, на международном фестивале «Каринтийское лето» в Оссиахе (Австрия), с сербским смешанным хором «Бранко» в Нише (Сербия), на фестивале в Овер-сюр-Уаз (Франция) и др.
Владимир Миллер окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию, стажировался в Высшей музыкальной школе Кёльна. Заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Карелия, солист капеллы Санкт-Петербурга. Пел в постановках Большого театра Лодзи, Театра Санкт-Петербургской консерватории, Мариинского театра и др. Выступал с сольными программами во многих странах Европы и США, участвовал в крупнейших фестивалях в Санкт-Петербурге («Звезды белых ночей» и др.), Москве, Аахене, Лондоне (BBC Proms), Оссиахе («Каринтийское лето»), Пусане, Париже, Франкфурте-на-Майне, Ла Шез-Дьё, Равенне, Орегоне, Вроцлаве.
Бас-профундо (итал. basso profondo - глубокий бас) – редкий тембр, встречающийся, по словам одного из участников проекта «Три баса-профундо» Владимира Миллера, «один на миллион». Он звучит подобно контрабасу или большому колоколу – ему доступны предельно низкие ноты. Проект объединяет исполнителей, каждый из которых получил международное признание, выступая на оперной сцене, участвуя в крупных концертных и сольных проектах.
Совместную программу уникальных солистов и одного из лучших камерных оркестров мира составили произведения самых разных стилей и жанров – от сочинений Баха, Моцарта и Глинки до русских народных песен, советских шлягеров и композиций Астора Пьяццоллы.
Сергей Крыжненко окончил Харьковский государственный университет искусств имени И. Котляревского. В составе труппы Харьковского академического театра оперы и балета имени Н. Лысенко принимал участие в оперных фестивалях в Испании, Италии, Германии. В его репертуаре – партии в операх Моцарта, Верди, Бизе, Римского-Корсакова, Бородина и других композиторов. В проекте «Три баса-профундо» участвует с 2012 года.
Михаил Круглов обучался в Новосибирской и Санкт-Петербургской государственных консерваториях. В 1997-2002 гг. – солист Санкт-Петербургской академической капеллы. С 2009 года – участник проекта «Три баса-профундо», с которым концертировал во многих филармонических залах и театрах России, Эстонии и Польши, на международном фестивале «Каринтийское лето» в Оссиахе (Австрия), с сербским смешанным хором «Бранко» в Нише (Сербия), на фестивале в Овер-сюр-Уаз (Франция) и др.
Владимир Миллер окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию, стажировался в Высшей музыкальной школе Кёльна. Заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Карелия, солист капеллы Санкт-Петербурга. Пел в постановках Большого театра Лодзи, Театра Санкт-Петербургской консерватории, Мариинского театра и др. Выступал с сольными программами во многих странах Европы и США, участвовал в крупнейших фестивалях в Санкт-Петербурге («Звезды белых ночей» и др.), Москве, Аахене, Лондоне (BBC Proms), Оссиахе («Каринтийское лето»), Пусане, Париже, Франкфурте-на-Майне, Ла Шез-Дьё, Равенне, Орегоне, Вроцлаве.