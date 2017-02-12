Астраханский губернаторский ансамбль представил программу "От Рождества до Масленицы"
12.02.2017, 08:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Астраханский губернаторский ансамбль песни и танца представил новую концертную программу «От Рождества до Масленицы» на сцене Астраханской государственной филармонии.
В программе отразилось богатое фольклорное народное наследие от празднования Рождества до масленичных гуляний. Со сцены прозвучали праздничные тропари, кондаки, христославия и колядки в обработке профессиональных композиторов и аранжировщиков, которые сопровождались ярким театрализованным представлением.
Зрители увидели ряженых, познакомились со скоморошьими играми и забавами, стали свидетелями святочных гаданий, И, конечно же, понаблюдали за процессом приготовления блинов и приняли участие в их дегустации.
Завершением концерта стала красочная вокально-хореографическая композиция «Масленица» в исполнении хора, балета и оркестра.
В программе отразилось богатое фольклорное народное наследие от празднования Рождества до масленичных гуляний. Со сцены прозвучали праздничные тропари, кондаки, христославия и колядки в обработке профессиональных композиторов и аранжировщиков, которые сопровождались ярким театрализованным представлением.
Зрители увидели ряженых, познакомились со скоморошьими играми и забавами, стали свидетелями святочных гаданий, И, конечно же, понаблюдали за процессом приготовления блинов и приняли участие в их дегустации.
Завершением концерта стала красочная вокально-хореографическая композиция «Масленица» в исполнении хора, балета и оркестра.