Аудитория виртуальных экспозиций сравнялась с числом посетителей крупнейших федеральных музеев
26.04.2017, 20:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начиная с 2014 года в Российской Федерации при поддержке федерального Министерства культуры создано 87 виртуальных музеев, на портале Культура.РФ пользователям интернета доступны 237 виртуальных экспозиций. Эти цифры были озвучены на сегодняшнем брифинге в Минкультуры России.
"Общая посещаемость виртуальных музейных площадок за январь - более 100 тысяч пользователей", - рассказал советник Министра культуры Российской Федерации Вадим Ваньков. Для сравнения он привел статистические данные посещаемости крупнейших музеев страны. "ГМИИ им. А.С. Пушкина в январе посетило 108 тыс. человек, ГИМ - 83 тыс., Русский музей - 137 тыс", - сообщил он.
"Чтобы посетить наши виртуальные музеи не хватит и суток, все они очень разные, как и технологии, которые применяются для их создания, - рассказал Вадим Ваньков. - Если для Музея деревянного зодчества "Малые Корелы", который располагается на огромной территории, реализована панорамная фотосъемка 360 градусов, то в Музее современной истории России на базе стандартной панорамы 360 градусов фактически реализован квест".
На мероприятии также была представлена платформа для проектирования музейного пространства с использованием технологии VR. Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина с помощью данного решения уже сейчас могут проектировать пространство для выставок и постоянных экспозиций. Строительство музейного городка планируется полностью завершить в 2023 году. Оно предполагает как реконструкцию зданий, так и строительство новых объектов.
"Наши хранители и научные сотрудники совместно с дизайнерами проектируют будущие интерьеры музейного городка и новых комплексов в специально разработанной программе", - сообщил на брифинге в Минкультуры России заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Владимир Определенов.
Возможности программы журналистам продемонстрировали с помощью шлема виртуальной реальности. Она позволяет, в том числе развешивать картины, менять цвет стен, добавлять детали интерьера. По его словам, это пример того, как современные технологии, используемые для создания виртуальных музеев, находят свое применение не только для потенциальных посетителей, но и для работников музея.
"Масштабная реконструкция ГМИИ им. А.С. Пушкина фактически включает 8 отдельных проектов. За каждым из них закреплен свой архитектор, свои конструкторы, строительные компании, поэтому часто возникают проблемы с согласованием", - рассказал замдиректора, добавив, что задача стояла в максимально качественной визуализации всего музейного комплекса. "Соединив эти проекты в единое целое нам удалось избежать грубых ошибок с точки зрения архитектуры и логистики, и где-то отказаться от принятых решений, в том числе связанных с использованием пространств", - отметил он.
Виртуальное путешествие по будущему музейному кварталу можно совершить на специальном сайте проекта (http://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp=must2023&lang=ru).
Кроме того, одним из главных достижений в использовании цифровых технологий в сфере культуры на брифинге был назван проект "Оружие героев" (http://heroes-arms.ru/), созданный для Тульского музея оружия. Общее количество установок одноименного мобильного приложения на данный момент превысило 800 тысяч. Пользователи могут не только узнать интересные факты из истории огнестрельного оружия, научиться разбирать и собрать его, но и оценить механизм его работы в режиме замедления и рентгена. Специально к Дню Победы выйдет новая версия приложения, где для пользователей будут добавлены новые возможности.
"Общая посещаемость виртуальных музейных площадок за январь - более 100 тысяч пользователей", - рассказал советник Министра культуры Российской Федерации Вадим Ваньков. Для сравнения он привел статистические данные посещаемости крупнейших музеев страны. "ГМИИ им. А.С. Пушкина в январе посетило 108 тыс. человек, ГИМ - 83 тыс., Русский музей - 137 тыс", - сообщил он.
"Чтобы посетить наши виртуальные музеи не хватит и суток, все они очень разные, как и технологии, которые применяются для их создания, - рассказал Вадим Ваньков. - Если для Музея деревянного зодчества "Малые Корелы", который располагается на огромной территории, реализована панорамная фотосъемка 360 градусов, то в Музее современной истории России на базе стандартной панорамы 360 градусов фактически реализован квест".
На мероприятии также была представлена платформа для проектирования музейного пространства с использованием технологии VR. Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина с помощью данного решения уже сейчас могут проектировать пространство для выставок и постоянных экспозиций. Строительство музейного городка планируется полностью завершить в 2023 году. Оно предполагает как реконструкцию зданий, так и строительство новых объектов.
"Наши хранители и научные сотрудники совместно с дизайнерами проектируют будущие интерьеры музейного городка и новых комплексов в специально разработанной программе", - сообщил на брифинге в Минкультуры России заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Владимир Определенов.
Возможности программы журналистам продемонстрировали с помощью шлема виртуальной реальности. Она позволяет, в том числе развешивать картины, менять цвет стен, добавлять детали интерьера. По его словам, это пример того, как современные технологии, используемые для создания виртуальных музеев, находят свое применение не только для потенциальных посетителей, но и для работников музея.
"Масштабная реконструкция ГМИИ им. А.С. Пушкина фактически включает 8 отдельных проектов. За каждым из них закреплен свой архитектор, свои конструкторы, строительные компании, поэтому часто возникают проблемы с согласованием", - рассказал замдиректора, добавив, что задача стояла в максимально качественной визуализации всего музейного комплекса. "Соединив эти проекты в единое целое нам удалось избежать грубых ошибок с точки зрения архитектуры и логистики, и где-то отказаться от принятых решений, в том числе связанных с использованием пространств", - отметил он.
Виртуальное путешествие по будущему музейному кварталу можно совершить на специальном сайте проекта (http://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp=must2023&lang=ru).
Кроме того, одним из главных достижений в использовании цифровых технологий в сфере культуры на брифинге был назван проект "Оружие героев" (http://heroes-arms.ru/), созданный для Тульского музея оружия. Общее количество установок одноименного мобильного приложения на данный момент превысило 800 тысяч. Пользователи могут не только узнать интересные факты из истории огнестрельного оружия, научиться разбирать и собрать его, но и оценить механизм его работы в режиме замедления и рентгена. Специально к Дню Победы выйдет новая версия приложения, где для пользователей будут добавлены новые возможности.