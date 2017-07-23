ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 18 июля по 22 июля авиасалон "МАКС" в Жуковском посетили более 330 тысяч человек.

По словам руководителя оперативного штаба по обеспечению безопасности салона генерал-майор МВД Андрея Липилина, за время работы салона правоохранителям удалось не допустить ни одного криминального проявления.

"Единственные происшествия – это за два дня массового посещения выставки было потеряно 29 детей. Сотрудниками полиции они были найдены и возвращены все до одного родителям", – сказал Липилин.

На обеспечение безопасности участников и посетителей авиасалона создана группировка численностью свыше 2,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

У посетителей авиасалона было изъято более тысячи колюще-режущих предметов и свыше 500 бутылок с алкоголем.