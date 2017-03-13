Австралия примет участие в III фестивале "Vita lace" в Вологде
13.03.2017, 11:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 63 заявки - 54 индивидуальных и 9 коллективных поступили в адрес Оргкомитета III Международного фестиваля кружева «Vita lace». Он пройдёт в Вологодской области с 22 по 25 июня и будет посвящён Году экологии в РФ.
"Индивидуальные заявки на участие в «Vita lace» уже прислали кружевницы Московской, Ленинградской, Новосибирской, Архангельской, Нижегородской, Тверской, Липецкой, Белгородской, Мурманской и Вологодской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Республики Карелия. Коллективные заявки приняты из Вологды, Череповца, Тотьмы, Великого Устюга, Республики Коми, портовых городов - Североморска Мурманской области и Севастополя Республики Крым. 9 марта была зарегистрирована и первая участница из-за рубежа – это жительница Австралии Кристин Бесвик - один из руководителей мсетеной Ассоциации кружевниц. Ведутся переговоры о визите в Вологду кружевниц из Франции, Германии, Польши, Дании, Швайцарии и Хорватии", - рассказала генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.
По словам Юлии Евсеевой, формат проведения III «Vita lace» будет отличаться от предыдущих. Ключевыми мероприятиями международного фестиваля кружева станет массовая акция кружевоплетения в Вологодском Кремле «Аллея кружевниц», а также дефиле молодых дизайнеров Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды с использованием в одежде элементов кружева.
"Индивидуальные заявки на участие в «Vita lace» уже прислали кружевницы Московской, Ленинградской, Новосибирской, Архангельской, Нижегородской, Тверской, Липецкой, Белгородской, Мурманской и Вологодской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Республики Карелия. Коллективные заявки приняты из Вологды, Череповца, Тотьмы, Великого Устюга, Республики Коми, портовых городов - Североморска Мурманской области и Севастополя Республики Крым. 9 марта была зарегистрирована и первая участница из-за рубежа – это жительница Австралии Кристин Бесвик - один из руководителей мсетеной Ассоциации кружевниц. Ведутся переговоры о визите в Вологду кружевниц из Франции, Германии, Польши, Дании, Швайцарии и Хорватии", - рассказала генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.
По словам Юлии Евсеевой, формат проведения III «Vita lace» будет отличаться от предыдущих. Ключевыми мероприятиями международного фестиваля кружева станет массовая акция кружевоплетения в Вологодском Кремле «Аллея кружевниц», а также дефиле молодых дизайнеров Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды с использованием в одежде элементов кружева.