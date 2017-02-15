Авторский вечер к юбилею Сергея Слонимского пройдёт в Петербурге
15.02.2017, 11:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 февраля 2017 года в 19 часов в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии состоится авторский вечер выдающегося композитора современности, лауреата Государственной премии Российской федерации, лауреата Государственной премии имени М.И. Глинки, народного артиста России, профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Сергея Михайловича СЛОНИМСКОГО. Концерт открывает целый ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 85-летия композитора, которое будет отмечаться в августе 2017 года.
На авторском вечере мастера прозвучат его вокальные и инструментальные камерные опусы в исполнении известных музыкантов разных поколений: Бориса Пинхасовича (баритон), Дарьи Рябоконь (меццо-сопрано), Михаила Гаврилова (баритон), Чингиза Османова (скрипка), Ирины Шараповой (фортепиано) Александра Рубинова (фортепиано) и Квартета «Modus».
В программе:
- Трио памяти Клюзнера
- Три романса на стихи Лермонтова
- Пять песен на стихи Марины Цветаевой
- Соната для скрипки и фортепиано
- «Внимая ужасам войны» на стихи Некрасова
- «Песнь торжествующей любви», легенда для скрипки и фортепиано по новелле Тургенева
- Вокальный цикл на стихи Блока
- Квинтет «Еврейская молитва»
- «Отчего я не родился» на стихи Лермонтова
На авторском вечере мастера прозвучат его вокальные и инструментальные камерные опусы в исполнении известных музыкантов разных поколений: Бориса Пинхасовича (баритон), Дарьи Рябоконь (меццо-сопрано), Михаила Гаврилова (баритон), Чингиза Османова (скрипка), Ирины Шараповой (фортепиано) Александра Рубинова (фортепиано) и Квартета «Modus».
В программе:
- Трио памяти Клюзнера
- Три романса на стихи Лермонтова
- Пять песен на стихи Марины Цветаевой
- Соната для скрипки и фортепиано
- «Внимая ужасам войны» на стихи Некрасова
- «Песнь торжествующей любви», легенда для скрипки и фортепиано по новелле Тургенева
- Вокальный цикл на стихи Блока
- Квинтет «Еврейская молитва»
- «Отчего я не родился» на стихи Лермонтова