ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского.

Иван Константинович Айвазовский занимает третью строчку в рейтинге наиболее известных русских живописцев – при ответе на вопрос без подсказок его фамилию назвали 24% россиян (первое место у Ивана Ивановича Шишкина – 32%, второе – у Ильи Ефимовича Репина – 29%).

При этом произведения Айвазовского импонируют нашим согражданам более, чем картины остальных авторов (их назвали 27% респондентов, давших содержательный ответ на первый вопрос). В ТОП-3 также входят уже упоминавшиеся выше Шишкин (26%) и Репин (16%).

На прямой вопрос об известности Айвазовского уже 93% респондентов говорят, что им знакома фамилия художника, среди них 64% нравятся его работы. Уровень знания и положительного отношения к произведениям среди молодёжи ниже, чем среди людей старшего возраста. Морская тематика картин Айвазовского известна большинству опрошенных, слышавших об Айвазовском.

Картинные галереи и выставки, как показал опрос, россияне посещают не часто: 50% были там более года назад, 34% - никогда. Серьёзного таланта к рисованию большинство граждан у себя не находит: 41% считает, что рисовать практически не умеют, 28% - могут изображать лишь простые фигуры, узоры.