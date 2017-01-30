Балетная труппа Мариинского театра проведёт гастроли в Вашингтоне
30.01.2017, 16:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 31 января по 5 февраля пройдут ежегодные гастроли балетной труппы Мариинского театра в Вашингтоне (США). В программе выступления на знаменитой сцене Центра искусств, носящего имя Джона Ф. Кеннеди, – балет Родиона Щедрина «Конек-Горбунок» в хореографии Алексея Ратманского.
Партии Ивана-дурака и Царь-девицы исполнят Владимир Шкляров и Анастасия Матвиенко (31 января и 3 февраля), Эрнест Латыпов и Рената Шакирова (1, 4 и 5 февраля), Максим Зюзин и Анастасия Колегова (2 и 4 февраля). В роли Конька-Горбунка выступят Ярослав Байбордин, Григорий Попов, Владислав Шумаков, Спальника – Константин Зверев и Юрий Смекалов, Кобылицы – Татьяна Ткаченко и Злата Ялинич.
Партии Ивана-дурака и Царь-девицы исполнят Владимир Шкляров и Анастасия Матвиенко (31 января и 3 февраля), Эрнест Латыпов и Рената Шакирова (1, 4 и 5 февраля), Максим Зюзин и Анастасия Колегова (2 и 4 февраля). В роли Конька-Горбунка выступят Ярослав Байбордин, Григорий Попов, Владислав Шумаков, Спальника – Константин Зверев и Юрий Смекалов, Кобылицы – Татьяна Ткаченко и Злата Ялинич.