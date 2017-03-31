Барельефы на станции "Новокузнецкая" будут отреставрированы
31.03.2017, 12:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московский метрополитен отреставрирует гипсовые барельефы станции «Новокузнецкая». Специалисты уже начали тестовую расчистку фигурного фриза, посвящённого Великой Отечественной войне. Её проведут на небольшом участке длиной шесть метров. Старую краску будут снимать максимально аккуратно, чтобы не повредить лепнину.
Расчистка позволит опробовать технологию реставрации барельефов и найти исторический цвет, в котором они были выполнены во время открытия «Новокузнецкой» в 1943 году.
«Работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать традиционно интенсивному пассажиропотоку на станции, — сообщила Ольга Бронских, начальник отдела по работе с объектами культурного наследия дирекции инфраструктуры Московского метрополитена. - Пробную расчистку поверхности барельефа реставраторы собираются завершить до конца апреля».
После этого планируется окончательно утвердить технологию декоративного барельефа. Фриз, на котором изображены эпизоды сражений, протянулся по всей длине главного зала станции над колоннами. Полностью восстановить его исторический облик планируется в 2017–2018 годах во время комплексной реставрации станции.
«Будет укреплено основание барельефа, проведена докомпоновка сколов и других мелких повреждений», — пояснила Ольга Бронских.
Департамент культурного наследия города согласовал проектную документацию для реставрации «Новокузнецкой», которая предполагает в том числе реставрацию барельефов, сообщил руководитель ведомства Алексей Емельянов.
«В настоящее время Мосгорнаследием выдано разрешение на проведение работ, в рамках которого начата расчистка барельефа для определения его состояния и последующей реставрации. Департамент, со своей стороны, будет контролировать ход работ в соответствии с проектной документацией», — отметил он.
Реставрация станции пройдёт в два этапа. На первом планируется восстановить архитектурный облик платформы: расчистить потолочные своды, отреставрировать и укрепить все элементы художественного оформления стен и пилонов, а также воссоздать исторические светильники и отделку полов.
Интерьер одной из красивейших станций подземки великолепен. Потолок украшают семь мозаичных панно, пилоны и свод облицованы мрамором, из белого сибирского мрамора сделаны скамьи. На гипсовом скульптурном фризе под потолком видны фигуры бойцов Красной армии — лётчиков, танкистов, пехотинцев и других. Между скульптурными группами можно рассмотреть изображения орденов Великой Отечественной войны.
Лепниной украшен и свод тоннеля над эскалаторами. Над выходом к эскалаторам также можно увидеть щит с надписью «Слава доблестным бойцам Великой Отечественной войны».
Второй этап реставрации предполагает расчистку и восстановление исторического облика белокаменной облицовки фасада вестибюля. Также отреставрируют лепной фриз с металлическими буквами в названии станции. Помимо этого, вестибюлю вернут исторические (в настоящий момент утраченные) оконные витражи и оригинальные двери.
«Проект реставрации станции “Новокузнецкая” был отправлен на историко-культурную экспертизу в Департамент культурного наследия города Москвы, где получил все необходимые согласования», — подчеркнули в метрополитене.
Проект реставрации был разработан в 2016 году. Конкурс выиграла организация, которая разрабатывала проект восстановления исторического облика станции «Киевская» Филёвской линии. Он победил в конкурсе «Московская реставрация — 2016».
Расчистка позволит опробовать технологию реставрации барельефов и найти исторический цвет, в котором они были выполнены во время открытия «Новокузнецкой» в 1943 году.
«Работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать традиционно интенсивному пассажиропотоку на станции, — сообщила Ольга Бронских, начальник отдела по работе с объектами культурного наследия дирекции инфраструктуры Московского метрополитена. - Пробную расчистку поверхности барельефа реставраторы собираются завершить до конца апреля».
После этого планируется окончательно утвердить технологию декоративного барельефа. Фриз, на котором изображены эпизоды сражений, протянулся по всей длине главного зала станции над колоннами. Полностью восстановить его исторический облик планируется в 2017–2018 годах во время комплексной реставрации станции.
«Будет укреплено основание барельефа, проведена докомпоновка сколов и других мелких повреждений», — пояснила Ольга Бронских.
Департамент культурного наследия города согласовал проектную документацию для реставрации «Новокузнецкой», которая предполагает в том числе реставрацию барельефов, сообщил руководитель ведомства Алексей Емельянов.
«В настоящее время Мосгорнаследием выдано разрешение на проведение работ, в рамках которого начата расчистка барельефа для определения его состояния и последующей реставрации. Департамент, со своей стороны, будет контролировать ход работ в соответствии с проектной документацией», — отметил он.
Реставрация станции пройдёт в два этапа. На первом планируется восстановить архитектурный облик платформы: расчистить потолочные своды, отреставрировать и укрепить все элементы художественного оформления стен и пилонов, а также воссоздать исторические светильники и отделку полов.
Интерьер одной из красивейших станций подземки великолепен. Потолок украшают семь мозаичных панно, пилоны и свод облицованы мрамором, из белого сибирского мрамора сделаны скамьи. На гипсовом скульптурном фризе под потолком видны фигуры бойцов Красной армии — лётчиков, танкистов, пехотинцев и других. Между скульптурными группами можно рассмотреть изображения орденов Великой Отечественной войны.
Лепниной украшен и свод тоннеля над эскалаторами. Над выходом к эскалаторам также можно увидеть щит с надписью «Слава доблестным бойцам Великой Отечественной войны».
Второй этап реставрации предполагает расчистку и восстановление исторического облика белокаменной облицовки фасада вестибюля. Также отреставрируют лепной фриз с металлическими буквами в названии станции. Помимо этого, вестибюлю вернут исторические (в настоящий момент утраченные) оконные витражи и оригинальные двери.
«Проект реставрации станции “Новокузнецкая” был отправлен на историко-культурную экспертизу в Департамент культурного наследия города Москвы, где получил все необходимые согласования», — подчеркнули в метрополитене.
Проект реставрации был разработан в 2016 году. Конкурс выиграла организация, которая разрабатывала проект восстановления исторического облика станции «Киевская» Филёвской линии. Он победил в конкурсе «Московская реставрация — 2016».