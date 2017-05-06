ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поздравил с 95-летним юбилеем глубокоуважаемого человека, народного артиста СССР, ветерана Великой Отечественной войны - Владимира Абрамовича Этуша.



В сообщении, в частности, говорится: "Сегодня празднует 95-летний юбилей глубокоуважаемый человек, народный артист СССР, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Абрамович Этуш. За заслуги перед Родиной он был награждён орденом "Красной звезды", а спустя годы получил и всенародное признание как неподражаемый артист советского театра и кинематографа.

Присоединяясь к поздравлениям, хочется отметить уникальность его личности, ведь пройдя все тяготы войны, его сердце не ожесточилось, а великолепные гротескные роли в исполнении Владимира Этуша растопили сердца миллионов советских граждан. "Плохо ещё мы воспитываем нашу молодёжь", - говорил он в известной киноленте, возможно, ещё не представляя, что это станет классикой, на которой вырастет не одно поколение.

По сей день Владимир Этуш занимается искусством, и я имею честь быть знакомым с ним лично!

Уважаемый Владимир Абрамович!

Хочу пожелать, чтобы огонь в Ваших глазах на долгие годы оставался самым тёплым очагом для близких людей и поклонников творчества. И конечно же, ярких ролей, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

С юбилеем Вас и с 72-й годовщиной Великой Победы!"