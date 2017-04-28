Бесплатную "Мобильную библиотеку" запустили на МЦК
28.04.2017, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На станциях Московского центрального кольца (МЦК) появилась «Мобильная библиотека» — виртуальные полки с фотографиями обложек книг и QR-кодами. С помощью смартфона пассажиры могут просканировать код и бесплатно загрузить книгу на телефон, чтобы прочитать ее в пути. Сейчас в каталоге 200 книг, среди них произведения Булгакова и Достоевского, Рубиной и Лукьяненко. Всего на МЦК установили порядка 30 виртуальных книжных полок. В том числе они есть на станциях Локомотив, Измайлово, Владыкино, Окружная и Балтийская.
«Московский метрополитен постоянно работает над расширением сервисов для пассажиров, прикладывая все усилия, чтобы сделать поездку максимально комфортной, — отметил Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена. — А с запуском таких проектов, как "Мобильная библиотека", поездки станут ещё и интересными».
Пассажиры могут скачать современные бестселлеры Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, Екатерины Вильмонт, Елены Михалковой, Николаса Спаркса. Также на полках представлены произведения классиков — Булгакова, Тургенева, Достоевского, Чехова, Шекспира, Бальзака, Ницше. Кроме того, пассажиры могут загрузить аудиокниги и произведения на английском языке.
Чтобы считать QR-код, нужно направить на него камеру смартфона или планшета через установленное на гаджете специальное приложение. В коде будет зашифрована ссылка на интернет-страницу с выбранной книгой.
«Мобильная библиотека» — совместный проект Московского метрополитена, онлайн-библиотеки «ЛитРес» и издательской группы «Эксмо-АСТ». Все 200 книг доступны также и на сайте metro.litres.ru. Сервис будет работать до конца года. Чтобы загрузить книгу на телефон или прочитать ее онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте «ЛитРес».
«Московский метрополитен постоянно работает над расширением сервисов для пассажиров, прикладывая все усилия, чтобы сделать поездку максимально комфортной, — отметил Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена. — А с запуском таких проектов, как "Мобильная библиотека", поездки станут ещё и интересными».
Пассажиры могут скачать современные бестселлеры Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, Екатерины Вильмонт, Елены Михалковой, Николаса Спаркса. Также на полках представлены произведения классиков — Булгакова, Тургенева, Достоевского, Чехова, Шекспира, Бальзака, Ницше. Кроме того, пассажиры могут загрузить аудиокниги и произведения на английском языке.
Чтобы считать QR-код, нужно направить на него камеру смартфона или планшета через установленное на гаджете специальное приложение. В коде будет зашифрована ссылка на интернет-страницу с выбранной книгой.
«Мобильная библиотека» — совместный проект Московского метрополитена, онлайн-библиотеки «ЛитРес» и издательской группы «Эксмо-АСТ». Все 200 книг доступны также и на сайте metro.litres.ru. Сервис будет работать до конца года. Чтобы загрузить книгу на телефон или прочитать ее онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте «ЛитРес».