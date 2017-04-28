ОРЕАНДА-НОВОСТИ На станциях Московского центрального кольца (МЦК) появилась «Мобильная библиотека» — виртуальные полки с фотографиями обложек книг и QR-кодами. С помощью смартфона пассажиры могут просканировать код и бесплатно загрузить книгу на телефон, чтобы прочитать ее в пути. Сейчас в каталоге 200 книг, среди них произведения Булгакова и Достоевского, Рубиной и Лукьяненко. Всего на МЦК установили порядка 30 виртуальных книжных полок. В том числе они есть на станциях Локомотив, Измайлово, Владыкино, Окружная и Балтийская.

«Московский метрополитен постоянно работает над расширением сервисов для пассажиров, прикладывая все усилия, чтобы сделать поездку максимально комфортной, — отметил Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена. — А с запуском таких проектов, как "Мобильная библиотека", поездки станут ещё и интересными».

Пассажиры могут скачать современные бестселлеры Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, Екатерины Вильмонт, Елены Михалковой, Николаса Спаркса. Также на полках представлены произведения классиков — Булгакова, Тургенева, Достоевского, Чехова, Шекспира, Бальзака, Ницше. Кроме того, пассажиры могут загрузить аудиокниги и произведения на английском языке.

Чтобы считать QR-код, нужно направить на него камеру смартфона или планшета через установленное на гаджете специальное приложение. В коде будет зашифрована ссылка на интернет-страницу с выбранной книгой.

«Мобильная библиотека» — совместный проект Московского метрополитена, онлайн-библиотеки «ЛитРес» и издательской группы «Эксмо-АСТ». Все 200 книг доступны также и на сайте metro.litres.ru. Сервис будет работать до конца года. Чтобы загрузить книгу на телефон или прочитать ее онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте «ЛитРес». 