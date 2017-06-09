Бесплатные экскурсии и фейерверк ждут москвичей в День России
09.06.2017, 08:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День России, 12 июня, москвичи смогут попасть на открытие музея сословий в картинной галерее Ильи Глазунова, поучаствовать в бесплатных экскурсиях и пешеходных прогулках, а также насладиться фейерверком на Красной площади.
Галерея Ильи Глазунова: бесплатная экскурсия в новом музее
12 июня в новом здании картинной галереи Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13, строение 2) состоится открытие музея сословий. Вход в него в этот день свободный.
Чтобы попасть в музей, нужно записаться на бесплатную обзорную экскурсию. Они проходят каждый час с 11:30 до 17:30.
Посетители музея смогут познакомиться с особенностями культуры и укладом жизни сословий России: дворян, духовенства, крестьянства и купечества.
На первом этаже можно будет увидеть экспозицию о культуре дворянства XVIII — начала XX века. Второй этаж посвящён искусству православной России. Здесь зрители увидят произведения иконописи и деревянной храмовой скульптуры, а также кресты и складни.
На третьем этаже музея сословий посетители увидят, как жили на Руси крестьяне. Экскурсантам покажут убранство избы с ларцами и сундуками, расскажут, как расписывали сани, а также познакомят с историей народного костюма. Посетители узнают, что жители каждой губернии России - от Архангельской и Вологодской до Курской и Воронежской - имели свои наряды. В экспозиции представлена традиционная одежда из более чем 20 губерний.
В основном здании картинной галереи Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13) 11 июня в 15:00 посетители смогут попасть на бесплатную тематическую экскурсию «Защитники земли Русской», которая приурочена к празднованию Дня России. На ней они познакомятся с картинами Ильи Глазунова из циклов «Поле Куликово», «Образы русской истории», а также с другими полотнами художника. Бесплатная экскурсия организована только для посетителей музея (вход платный). Предварительная запись не требуется.
Музей-усадьба «Царицыно»: экскурсии по парку и дворцу
В музее-усадьбе «Царицыно» в честь Дня России проведут две бесплатные экскурсии.
11 июня с 14:00 до 14:45 состоится экскурсия «Екатерина II. Золотой век Российской империи». Гостям покажут выставку, которая проходит в Большом дворце, а также расскажут о Екатерине II и её восхождении на престол. Кроме того, экскурсантов познакомят с историей правления императрицы, её реформами, а также событиями внутренней и внешней политики.
12 июня с 13:00 до 13:45 в «Царицыне» пройдет тематическая экскурсия «Усадебный парк — символ России». Участников проведут по территории исторического пейзажного парка и расскажут историю его создания. Посетителям покажут значимые парковые сооружения периода классицизма, например павильон с говорящим названием «Миловида», откуда открывается живописный вид на залив Верхнего Царицынского пруда и беседку «Золотой сноп» на южной границе парка.
Сбор участников экскурсий - внутри Большого дворца, у главного входа рядом с кассами. Предварительная запись не требуется.
Московский дом национальностей: пешеходная прогулка
12 июня в 11:00 в Московском доме национальностей пройдёт бесплатная экскурсия «Православные храмы Замоскворечья». Участникам расскажут о восьми храмах, которые расположены в этом районе столицы, а также о том, что здесь издавна благополучно уживались друг с другом представители разных вероисповеданий и национальностей.
Прогулка начнется на улице Большая Полянка, на которой расположен храм Григория Неокесарийского в Дербицах, а недалеко от него — храм Успения Богородицы в Казачьей Слободе. Далее участники экскурсии посетят старинный район Толмачи, увидят храмы на Большой Ордынке и Пятницкой улице. Завершится маршрут в бывшей Овчинной слободе.
Сбор участников экскурсии — у выхода со станции метро «Полянка». Записаться на прогулку можно на сайте Московского дома национальностей.
Музей «Садовое кольцо»
В музее «Садовое кольцо» в День России с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00 пройдут бесплатные обзорные экскурсии, посвящённые истории Мещанского района - одного из самых древних в Москве. Посетителям расскажут о развитии района со времен удельных князей до наших дней. Предварительная запись не требуется.
Московский зоопарк
Посетителей Московского зоопарка 12 июня ждут бесплатная экскурсия и праздничный концерт.
В 14:00 у главного входа начнется пешеходная прогулка, во время которой гости смогут познакомиться с животными, обитающими на территории России в разных климатических зонах. Продолжительность экскурсии — около часа. Записаться на нее нужно заранее.
В 15:00 на старой территории зоопарка, рядом с Большим прудом, на летней эстраде состоится бесплатный концерт «Карнавал животных». На нём посетители смогут услышать отрывки из одноимённой сюиты Камиля Сен-Санса и другие классические произведения. Также в концерте примет участие детский духовой оркестр.
В конце программы гостям расскажут о традиционных духовых инструментах и проведут бесплатный мастер-класс.
Для посетителей Московского зоопарка вход на концерт свободный, предварительная запись не требуется.
Фейерверк на Красной площади
В честь Дня России 12 июня на Красной площади состоится праздничный концерт, который начнётся в 17:00. Попасть на мероприятие можно будет только по пригласительным билетам. Ожидается, что концерт посетят порядка 30 тысяч человек.
Завершится программа примерно в 22:00 праздничным фейерверком, который запустят у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой. В небо взмоет 500 разноцветных залпов. Фейерверк продлится пять минут.
Галерея Ильи Глазунова: бесплатная экскурсия в новом музее
12 июня в новом здании картинной галереи Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13, строение 2) состоится открытие музея сословий. Вход в него в этот день свободный.
Чтобы попасть в музей, нужно записаться на бесплатную обзорную экскурсию. Они проходят каждый час с 11:30 до 17:30.
Посетители музея смогут познакомиться с особенностями культуры и укладом жизни сословий России: дворян, духовенства, крестьянства и купечества.
На первом этаже можно будет увидеть экспозицию о культуре дворянства XVIII — начала XX века. Второй этаж посвящён искусству православной России. Здесь зрители увидят произведения иконописи и деревянной храмовой скульптуры, а также кресты и складни.
На третьем этаже музея сословий посетители увидят, как жили на Руси крестьяне. Экскурсантам покажут убранство избы с ларцами и сундуками, расскажут, как расписывали сани, а также познакомят с историей народного костюма. Посетители узнают, что жители каждой губернии России - от Архангельской и Вологодской до Курской и Воронежской - имели свои наряды. В экспозиции представлена традиционная одежда из более чем 20 губерний.
В основном здании картинной галереи Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13) 11 июня в 15:00 посетители смогут попасть на бесплатную тематическую экскурсию «Защитники земли Русской», которая приурочена к празднованию Дня России. На ней они познакомятся с картинами Ильи Глазунова из циклов «Поле Куликово», «Образы русской истории», а также с другими полотнами художника. Бесплатная экскурсия организована только для посетителей музея (вход платный). Предварительная запись не требуется.
Музей-усадьба «Царицыно»: экскурсии по парку и дворцу
В музее-усадьбе «Царицыно» в честь Дня России проведут две бесплатные экскурсии.
11 июня с 14:00 до 14:45 состоится экскурсия «Екатерина II. Золотой век Российской империи». Гостям покажут выставку, которая проходит в Большом дворце, а также расскажут о Екатерине II и её восхождении на престол. Кроме того, экскурсантов познакомят с историей правления императрицы, её реформами, а также событиями внутренней и внешней политики.
12 июня с 13:00 до 13:45 в «Царицыне» пройдет тематическая экскурсия «Усадебный парк — символ России». Участников проведут по территории исторического пейзажного парка и расскажут историю его создания. Посетителям покажут значимые парковые сооружения периода классицизма, например павильон с говорящим названием «Миловида», откуда открывается живописный вид на залив Верхнего Царицынского пруда и беседку «Золотой сноп» на южной границе парка.
Сбор участников экскурсий - внутри Большого дворца, у главного входа рядом с кассами. Предварительная запись не требуется.
Московский дом национальностей: пешеходная прогулка
12 июня в 11:00 в Московском доме национальностей пройдёт бесплатная экскурсия «Православные храмы Замоскворечья». Участникам расскажут о восьми храмах, которые расположены в этом районе столицы, а также о том, что здесь издавна благополучно уживались друг с другом представители разных вероисповеданий и национальностей.
Прогулка начнется на улице Большая Полянка, на которой расположен храм Григория Неокесарийского в Дербицах, а недалеко от него — храм Успения Богородицы в Казачьей Слободе. Далее участники экскурсии посетят старинный район Толмачи, увидят храмы на Большой Ордынке и Пятницкой улице. Завершится маршрут в бывшей Овчинной слободе.
Сбор участников экскурсии — у выхода со станции метро «Полянка». Записаться на прогулку можно на сайте Московского дома национальностей.
Музей «Садовое кольцо»
В музее «Садовое кольцо» в День России с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00 пройдут бесплатные обзорные экскурсии, посвящённые истории Мещанского района - одного из самых древних в Москве. Посетителям расскажут о развитии района со времен удельных князей до наших дней. Предварительная запись не требуется.
Московский зоопарк
Посетителей Московского зоопарка 12 июня ждут бесплатная экскурсия и праздничный концерт.
В 14:00 у главного входа начнется пешеходная прогулка, во время которой гости смогут познакомиться с животными, обитающими на территории России в разных климатических зонах. Продолжительность экскурсии — около часа. Записаться на нее нужно заранее.
В 15:00 на старой территории зоопарка, рядом с Большим прудом, на летней эстраде состоится бесплатный концерт «Карнавал животных». На нём посетители смогут услышать отрывки из одноимённой сюиты Камиля Сен-Санса и другие классические произведения. Также в концерте примет участие детский духовой оркестр.
В конце программы гостям расскажут о традиционных духовых инструментах и проведут бесплатный мастер-класс.
Для посетителей Московского зоопарка вход на концерт свободный, предварительная запись не требуется.
Фейерверк на Красной площади
В честь Дня России 12 июня на Красной площади состоится праздничный концерт, который начнётся в 17:00. Попасть на мероприятие можно будет только по пригласительным билетам. Ожидается, что концерт посетят порядка 30 тысяч человек.
Завершится программа примерно в 22:00 праздничным фейерверком, который запустят у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой. В небо взмоет 500 разноцветных залпов. Фейерверк продлится пять минут.