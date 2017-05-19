ОРЕАНДА-НОВОСТИ В пятницу, 26 мая, в 18:00 в Астрахани от сквера филармонии стартует серия бесплатных пешеходных экскурсий по городу в рамках проекта Free Walking Tours Астрахань. Услышать интересные факты о старой Астрахани, сравнить прошлое и современность, наконец, совершить увлекательную прогулку по красивым местам, мимо скверов и памятников архитектуры — всё это смогут участники проекта. Пешие городские экскурсии будут проводиться каждую пятницу в течение летнего туристического сезона.



Первый сезон бесплатных городских экскурсий прошёл в Астрахани в 2016 году и приобрёл большую популярность. Его участниками стали более 350 человек, среди которых — туристы из Европы, городов России и ближнего зарубежья. Глобальное движение Free Walking Tours действует во многих странах мира и успешно реализуется в Лондоне, Париже, Белграде, Берлине и Варшаве. В России этот проект представлен также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде.



В этом году проект откроет новая экскурсия «Восточный караван-сарай на улице Советской». В центре Астрахани, на старинной улице города расположились уникальные торговые подворья и гостиные дворы восточных купцов. Что это за постройки, когда они появились, с какой целью? На все эти вопросы астраханцы и гости города получат ответы в ходе увлекательной экскурсии.



Проект Free Walking Tours Астрахань реализуется по инициативе министерства культуры и туризма Астраханской области. Координатор проекта — Астраханский туристско-информационный центр.