Бесплатные кинопоказы и лекции пройдут в саду имени Баумана этим летом
29.05.2017, 10:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В саду имени Баумана этим летом впервые будут проходить регулярные бесплатные кинопоказы и лекции. Первым проектом станет лекторий «Кинопятница», который стартует 9 июня в 20:00. Он организован городским Департаментом культуры, Мосгорпарком и Московской школой кино. Показывать фильмы будут на новом летнем экране «Москино».
Расписание первого цикла «Кинопятницы» уже известно. Его тема - «Комики немого кино». В цикл вошли четыре комедии, созданные в 1920-х годах. Их будут показывать весь июнь каждую пятницу в 20:00. Зрители смогут посмотреть на большом экране фильмы «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина (1925), «Кинооператор» с Бастером Китоном (1928), «Семь лет несчастий» Макса Линдера (1921) и «Наконец в безопасности!» с Гарольдом Ллойдом (1923).
Каждый кинопоказ будет предварять небольшая лекция кураторов Московской школы кино, пояснили в Мосгорпарке. Участие в «Кинопятнице» бесплатное, но необходима регистрация, которая уже открылась на сайте Московской школы кино.
«В течение лета зрители будут знакомиться с лучшими картинами мирового кинематографа по программе, подготовленной кураторами», — пояснил директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.
Он отметил, что в 1920-е годы немое кино достигло расцвета. Мировые кинозвёзды — британец Чарли Чаплин, американцы Гарольд Ллойд и Бастер Китон, француз Макс Линдер — создали узнаваемые образы.
«Кинопятница» продолжится в июле и в августе. Июльский цикл будет посвящён иностранным и советским мюзиклам 1930-х годов.
Расписание «Кинопятницы» в саду имени Баумана (июнь):
— 9 июня — Чарльз Чаплин, «Золотая лихорадка» (1925);
— 16 июня — Бастер Китон и Эдвард Седжвик, «Кинооператор» (1928);
— 23 июня — Макс Линдер, «Семь лет несчастий» (1921);
— 30 июня — Фред С. Ньюмейер и Сэм Тейлор, «Наконец в безопасности!», в главной роли Гарольд Ллойд (1923).
Кроме того, в саду имени Баумана этим летом будут организовывать встречи с молодыми российскими режиссерами и показывать их короткометражки. Запланированы также подборка советских фильмов периода оттепели о любви и нежных чувствах, документальные фильмы о городах, архитектуре и женщинах ХХI века.
Расписание первого цикла «Кинопятницы» уже известно. Его тема - «Комики немого кино». В цикл вошли четыре комедии, созданные в 1920-х годах. Их будут показывать весь июнь каждую пятницу в 20:00. Зрители смогут посмотреть на большом экране фильмы «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина (1925), «Кинооператор» с Бастером Китоном (1928), «Семь лет несчастий» Макса Линдера (1921) и «Наконец в безопасности!» с Гарольдом Ллойдом (1923).
Каждый кинопоказ будет предварять небольшая лекция кураторов Московской школы кино, пояснили в Мосгорпарке. Участие в «Кинопятнице» бесплатное, но необходима регистрация, которая уже открылась на сайте Московской школы кино.
«В течение лета зрители будут знакомиться с лучшими картинами мирового кинематографа по программе, подготовленной кураторами», — пояснил директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.
Он отметил, что в 1920-е годы немое кино достигло расцвета. Мировые кинозвёзды — британец Чарли Чаплин, американцы Гарольд Ллойд и Бастер Китон, француз Макс Линдер — создали узнаваемые образы.
«Кинопятница» продолжится в июле и в августе. Июльский цикл будет посвящён иностранным и советским мюзиклам 1930-х годов.
Расписание «Кинопятницы» в саду имени Баумана (июнь):
— 9 июня — Чарльз Чаплин, «Золотая лихорадка» (1925);
— 16 июня — Бастер Китон и Эдвард Седжвик, «Кинооператор» (1928);
— 23 июня — Макс Линдер, «Семь лет несчастий» (1921);
— 30 июня — Фред С. Ньюмейер и Сэм Тейлор, «Наконец в безопасности!», в главной роли Гарольд Ллойд (1923).
Кроме того, в саду имени Баумана этим летом будут организовывать встречи с молодыми российскими режиссерами и показывать их короткометражки. Запланированы также подборка советских фильмов периода оттепели о любви и нежных чувствах, документальные фильмы о городах, архитектуре и женщинах ХХI века.