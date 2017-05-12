ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В «Царицыне» начнут проводить бесплатные сезонные квесты. Первая игра состоится 21 мая. Квесты планируют проводить три раза в год — весной, летом и осенью.

«Цель сезонных квестов — познакомить посетителей с территорией парка, — рассказали в пресс-службе музея-заповедника. — Впервые мы делаем бесплатные квесты полностью на открытом воздухе».

В пресс-службе парка подчеркнули, что они рассчитаны на участников любых возрастов и проходить их можно всей семьёй.

В этом году игры на открытом воздухе приурочены к Году экологии в России.

Первый сезонный квест, ботанико-орнитологический, состоится 21 мая в 12:00. Он называется «Среда обитания. Птичий переполох, или В поисках феникса». Участники должны будут угадать, какие птицы обитают в парке и какие растения есть не только на территории музея-заповедника под открытым небом, но и в оранжереях, которые существуют здесь со времен Екатерины II.

На старте у Первого оранжерейного корпуса (станция метро «Орехово», КПП № 9) всем участникам выдадут бегунки — анкеты с вопросами, ответить на которые можно, лишь совершив прогулку по парку.

«Всего будет четыре вида анкет с разными вопросами. Семья из четырёх человек сможет взять либо один общий бегунок на всех, либо персональный на каждого и отвечать на вопросы самостоятельно», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Царицыно».