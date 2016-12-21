ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Со среды, 21 декабря, с горожанами начнёт общаться бот-библиотекарь. Москвичи смогут найти ближайшую библиотеку, узнать график её работы, посмотреть топ-10 популярных книг и оставить пожелания в специальном канале в Telegram: @MosBibliotekaBot.

Чтобы связаться с ботом-помощником, необходимы смартфон или планшет, доступ к интернету и мобильное приложение-мессенджер Telegram. В настройках гаджета нужно включить геолокацию и подписаться на канал в мессенджере.

В зависимости от того, где находится пользователь, бот подскажет расположенную рядом библиотеку. В чате появится карта с отмеченным на ней адресом, а также график работы и телефон.

Мобильный библиотекарь расскажет о наиболее популярных книгах для детей и взрослых. Например, во взрослый топ-10 входят "Авиатор" Евгения Водолазкина, "Обитель" Захара Прилепина и "Три товарища" Эриха Марии Ремарка. В подборке для детей — "Отцы и дети" Ивана Тургенева, "Три толстяка" Юрия Олеши и "Сказки" Александра Пушкина. Списки самых популярных книг обновляются каждый месяц. Выбрав книгу, пользователь также сможет узнать, в какой библиотеке поблизости он может её взять.

В чате можно оставить пожелания, отзывы и жалобы о работе библиотек. К сообщению можно прикрепить фото или видео, а также оставить контакты для обратной связи. Впрочем, оставлять отзывы или жалобы можно и анонимно.

"Теперь можно открыть Telegram и посмотреть, где находится ближайшая библиотека, по какому графику она работает и что может предложить посетителям, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора ГКУК Москвы "Дирекция культурных центров" Владимир Владимиров. — Мы хотим привлечь как можно больше молодых людей в московские библиотеки и для этого создаём оригинальные современные и удобные услуги. Если такая услуга окажется востребованной, наш робот научится отвечать на большее количество вопросов, а может быть, даже шутить".

В дальнейшем бот будет развиваться. Планируется, что пользователи смогут находить книги не только из списка топ-10. Можно будет посмотреть полный перечень библиотек Москвы, где книга есть в наличии. Сейчас бот показывает только ближайшую читальню.

Также расширится и информация об услугах в библиотеках: где можно сделать ксерокопию, воспользоваться Wi-Fi и других.

В ведении Департамента культуры находится 441 библиотека. С декабря 414 из них, где есть читальные залы с компьютерами, подключены к Национальной электронной библиотеке. Это система, которая объединяет фонды публичных библиотек России, книгохранилищ научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. В неё входят произведения, ставшие общественным достоянием, образовательные и научные книги, не переиздававшиеся последние 10 лет, а также издания, права на которые получены по договору с правообладателями.

В библиотеках постоянно появляются новые функции и возможности для читателей. С 15 октября москвичи могут оформить бесплатную услугу СМС-напоминания о возврате книги. За несколько дней до даты возврата читатель получит сообщение с текстом о том, что книгу надо вернуть в ближайшее время или же продлить срок пользования ею.