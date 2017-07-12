ОРЕАНДА-НОВОСТИ Виртуальный тур по уникальным местам страны совершат посетители мультимедийной выставки «Чудеса России». Она открылась 12 июля в Историческом музее на Красной площади.



На огромные экраны выводятся поражающие воображение кадры — всего более 100 впечатляющих природных и архитектурных объектов из музейных архивов России. Зрители увидят самые удивительные из них и необычный ракурс знаменитых туристических достопримечательностей.



Наиболее яркие места нашей Родины выбрали всенародным голосованием в 2007 году, ещё семь чудес России определили в 2008-м. Среди них столбы выветривания Мань-Пупу-Нер в Республике Коми, пик Эльбруса в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, озеро Байкал в Бурятии, долина гейзеров на полуострове Камчатка, Мамаев курган и монумент «Родина-мать», памятник дворцово-паркового искусства «Петергоф» в Ленинградской области и столичный собор Василия Блаженного.



В целом россияне назвали тогда около 100 природных и архитектурных чудес. В этот список вошли горный массив плато Путорана в Сибири, кавказские дольмены, озеро Баскунчак, мраморный каньон Рускеала в Карелии, Ленские столбы, вулкан Ключевская Сопка, Кирилло-Белозерский монастырь, древняя крепость Нарын-Кала в Дагестане и другие заслуживающие внимания места.



«Основа экспозиции — это её мультимедийная часть: мы разделили рукотворные и нерукотворные памятники России, то есть природные чудеса и архитектуру. Основная задача выставки — показать красоту русских необъятных земель, привлечь внимание как самих россиян, так и гостей нашей страны к тому впечатляющему факту, что на территории России можно найти почти все уникальные природные явления: действующие вулканы, гейзерные поля, трапповые плато, глубочайшие озера, высочайшие вершины. Такого разнообразия нет ни в одной стране мира», — рассказал организатор экспозиции Олег Маринин.



В мультимедийном шоу Россия представлена в виде отдельной планеты, в которой сосуществуют четыре стихии: земля, воздух, вода и огонь. Большинство ее чудес охраняется ЮНЕСКО.



Гости увидят и работы современного художника Михаила Рошняка, приверженца школы нонконформизма, последователя идей супрематизма Казимира Малевича. Посетителям покажут абстракции, написанные землёй, и ассамбляжи — картины с интегрированными в них внешними материалами, например досками.



Выставка приурочена к Году экологии в России, поэтому организаторы призвали к сохранению и защите неповторимых природных богатств страны.