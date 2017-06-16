Более 150 работ будет представлено на II Фестивале "Драйверы развития современного города"
16.06.2017, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 июня в 15:00 в «Доме на Брестской» начнёт свою работу II Фестиваль студенческих работ «Драйверы развития современного города».
Фестиваль продемонстрирует взгляд молодых архитекторов и дизайнеров на проектирование объектов градостроительной сферы как катализаторов роста и развития городов в условиях постоянного роста урбанизации. Проведение фестиваля осуществляется при поддержке Департамента градостроительной политики города Москвы.
В этом году на II Фестивале студенческих работ «Драйверы развития современного города» будет представлено более 150 работ со всей России: Москвы, Самары, Иркутска, Волгограда, Саратова, Казани, Нижнего-Новгорода, Екатеринбурга и ряда других городов.
Фестиваль продемонстрирует взгляд молодых архитекторов и дизайнеров на проектирование объектов градостроительной сферы как катализаторов роста и развития городов в условиях постоянного роста урбанизации. Проведение фестиваля осуществляется при поддержке Департамента градостроительной политики города Москвы.
В этом году на II Фестивале студенческих работ «Драйверы развития современного города» будет представлено более 150 работ со всей России: Москвы, Самары, Иркутска, Волгограда, Саратова, Казани, Нижнего-Новгорода, Екатеринбурга и ряда других городов.