Более 150 солнечных батарей установят на стеклянный купол в "Зарядье"
Общая площадь стеклянного купола составит около 8,7 тысячи квадратных метров (территория всего парка - 130 тысяч квадратных метров). Самая высокая его точка — 161 метр.
«В западной стороне купола, напротив верхних рядов амфитеатра, появится зона так называемого смотрового окна, откуда откроется панорамный вид на Кремль», — рассказал главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка «Зарядье» Сергей Кузнецов.
Для этого из двухслойного ударопрочного стекла с антибликовым покрытием — триплекса — разработают 115 окон-треугольников. Металлические балки креплений заменят на стеклянные, чтобы ничто не мешало любоваться панорамным видом Москвы.
Для других частей купола используют стеклопакеты с применением термостекла.