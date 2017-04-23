Более 200 объектов будет отреставрировано в Москве в 2017 году
23.04.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В планах московских реставраторов на 2017 год - восстановление более двух сотен объектов, среди которых дома, усадьбы, выставочные павильоны, монументы и храмы.
В этом году реставрация пройдёт на 220 объектах культурного наследия, в числе которых памятники, находящиеся в аварийном состоянии, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. По его словам, каждый год работы проводят не меньше чем на 200 объектах. При этом, как правило, половину из них восстанавливают за счёт средств частных инвесторов.
Так, уже в мае начнутся первые работы на Доме Наркомфина — мировой жемчужине конструктивизма. "Вся документация по реставрации этого объекта согласована нашим Департаментом, и мы планируем, что собственник в мае выйдет на объект с первыми реставрационными работами. Что особенно важно, начнутся они с восстановления исторического облика", — сообщил Алексей Емельянов.
Реставрация идёт и в бывшем доходном доме купца Быкова на 2-й Брестской улице, построенном в 1909 году. Это здание долгие годы находилось в плохом состоянии. Здесь уже закончены противоаварийные работы и активно ведётся восстановление исторического облика. «Мы надеемся, что уже в конце 2017 года будут заметны первые результаты и москвичи увидят на этом месте не баннер или сетку, а фасад объекта и будут любоваться творением известного русского архитектора Льва Кекушева», — сказал Алексей Емельянов.
Масштабные работы в этом году пройдут на ВДНХ. Реставрировать здесь начнут 29 объектов и памятников. «Это будут и крупнейшие объекты выставки, и объекты небольшие, но все ядро выставки, вся центральная часть будет охвачена реставрационными работами. И к началу туристического сезона — к концу второго квартала 2018 года — планируется, что реставрационные работы будут завершены», — отметил руководитель Мосгорнаследия.
Он добавил, что сейчас завершается реставрация арки Северного входа — одного из старейших сооружений ВДНХ. На частные средства восстановлен павильон «Охрана природы», в котором уже в этом году откроется школа балета.
Начаты работы в павильоне «Земледелие» — в мае на его главном входе соорудят леса. Реставрация стартует и на фонтанах центральной аллеи ВДНХ «Каменный цветок», «Золотой колос» и «Дружба народов». Её планируют полностью закончить к сезону 2018 года.
Продолжает удивлять реставраторов Главный павильон ВДНХ. Здесь уже находили горельеф Вучетича и картину Александра Герасимова. «При первых научно-исследовательских работах, при первых расчистках были обнаружены фрагменты исторической живописи и декоративного оформления этого павильона. И я уверен, что Главный павильон будет радовать нас своими находками в течение всего 2017 года», — рассказал глава Департамента.
Масштабные реставрационные работы продолжатся на станциях столичной подземки, 46 из которых имеют статус объектов культурного наследия. Для 20 станций сейчас разрабатывают проекты, 14 начнут реставрировать в этом году. По словам Алексея Емельянова, метро — важнейшая транспортная артерия, поэтому основные работы будут проводить ночью.
Реставрация также ждёт 25 объектов монументального искусства. Среди них аллегорические бронзовые скульптуры Веры Мухиной «Вода» и «Земля» в «Лужниках» 1957 года. Помимо этого, отремонтируют 94 современные городские скульптуры.
В планах на год и работы в 21 храме. 15 из них реставрируют за счёт субсидий, шесть — по программе «Культура Москвы». На пяти объектах работы в этом году будут закончены — это ансамбль Высоко-Петровского монастыря, ансамбль Рождественского монастыря, здание богадельни княгини Н.А. Черкасовой с храмом в честь Троицы Живоначальной, усадьба Виноградово и церковь Рождества Христова.
В этом году реставрация пройдёт на 220 объектах культурного наследия, в числе которых памятники, находящиеся в аварийном состоянии, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. По его словам, каждый год работы проводят не меньше чем на 200 объектах. При этом, как правило, половину из них восстанавливают за счёт средств частных инвесторов.
Так, уже в мае начнутся первые работы на Доме Наркомфина — мировой жемчужине конструктивизма. "Вся документация по реставрации этого объекта согласована нашим Департаментом, и мы планируем, что собственник в мае выйдет на объект с первыми реставрационными работами. Что особенно важно, начнутся они с восстановления исторического облика", — сообщил Алексей Емельянов.
Реставрация идёт и в бывшем доходном доме купца Быкова на 2-й Брестской улице, построенном в 1909 году. Это здание долгие годы находилось в плохом состоянии. Здесь уже закончены противоаварийные работы и активно ведётся восстановление исторического облика. «Мы надеемся, что уже в конце 2017 года будут заметны первые результаты и москвичи увидят на этом месте не баннер или сетку, а фасад объекта и будут любоваться творением известного русского архитектора Льва Кекушева», — сказал Алексей Емельянов.
Масштабные работы в этом году пройдут на ВДНХ. Реставрировать здесь начнут 29 объектов и памятников. «Это будут и крупнейшие объекты выставки, и объекты небольшие, но все ядро выставки, вся центральная часть будет охвачена реставрационными работами. И к началу туристического сезона — к концу второго квартала 2018 года — планируется, что реставрационные работы будут завершены», — отметил руководитель Мосгорнаследия.
Он добавил, что сейчас завершается реставрация арки Северного входа — одного из старейших сооружений ВДНХ. На частные средства восстановлен павильон «Охрана природы», в котором уже в этом году откроется школа балета.
Начаты работы в павильоне «Земледелие» — в мае на его главном входе соорудят леса. Реставрация стартует и на фонтанах центральной аллеи ВДНХ «Каменный цветок», «Золотой колос» и «Дружба народов». Её планируют полностью закончить к сезону 2018 года.
Продолжает удивлять реставраторов Главный павильон ВДНХ. Здесь уже находили горельеф Вучетича и картину Александра Герасимова. «При первых научно-исследовательских работах, при первых расчистках были обнаружены фрагменты исторической живописи и декоративного оформления этого павильона. И я уверен, что Главный павильон будет радовать нас своими находками в течение всего 2017 года», — рассказал глава Департамента.
Масштабные реставрационные работы продолжатся на станциях столичной подземки, 46 из которых имеют статус объектов культурного наследия. Для 20 станций сейчас разрабатывают проекты, 14 начнут реставрировать в этом году. По словам Алексея Емельянова, метро — важнейшая транспортная артерия, поэтому основные работы будут проводить ночью.
Реставрация также ждёт 25 объектов монументального искусства. Среди них аллегорические бронзовые скульптуры Веры Мухиной «Вода» и «Земля» в «Лужниках» 1957 года. Помимо этого, отремонтируют 94 современные городские скульптуры.
В планах на год и работы в 21 храме. 15 из них реставрируют за счёт субсидий, шесть — по программе «Культура Москвы». На пяти объектах работы в этом году будут закончены — это ансамбль Высоко-Петровского монастыря, ансамбль Рождественского монастыря, здание богадельни княгини Н.А. Черкасовой с храмом в честь Троицы Живоначальной, усадьба Виноградово и церковь Рождества Христова.