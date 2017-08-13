ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Ульяновской области представили выставку истории игровых традиций народов России.



На выставке представлены тематические экспонаты, редкие коллекционные открытки и спортивный инвентарь. Ежедневно сотрудники музея будут проводить обзорные экскурсии, интерактивные квесты, а также семейные состязания. Выставка продолжит свою работу и будет доступна для всех желающих до 4 сентября.



Напомним, 12 августа в Ульяновской области открылся Международный Фестиваль национальных видов спорта стран СНГ. Он продлится три дня и станет главным спортивным событием августа на территории России. В программе Фестиваля в этом году заявлены соревнования по десяти основным видам спорта.



За медали поборются более трёхсот спортсменов из семи стран. Кроме того, пять стран представят свои национальные виды спорта в качестве показательных.