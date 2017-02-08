Более 30 бесплатных экскурсий пройдёт в рамках фестиваля "Московская Масленица"
08.02.2017, 11:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Во время фестиваля «Московская Масленица» проведут более 30 тематических экскурсий. Горожанам расскажут, где раньше в столице устраивали кулачные бои и массовые угощения блинами, как в XIX веке праздновали Масленицу, например, на Воробьёвых горах. Кроме того, можно будет прогуляться по центру города и узнать от гида тайны старинных улиц и переулков. Попасть на большинство экскурсий можно будет бесплатно по предварительной записи.
Так, уже можно зарегистрироваться на экскурсию «Масленица: в ожидании московской весны». Гид расскажет, как в XIX веке город готовился к масленичным гуляньям: на Ямских улицах извозчики украшали лошадей, на Болотной площади проводили кулачные бои. Гости узнают, в какой булочной пекли горы блинов к празднику и где жители столицы могли купить свежие устрицы и ананасы. Экскурсии пройдут 19, 23, 24 и 26 февраля.
Про масленичные потехи позапрошлого столетия расскажут и во время прогулок по Чистым прудам, Тверской, Никольской, Мясницкой улицам, Милютинскому, Камергерскому и Столешникову переулкам. Например, гиды поделятся, как потешалась молодёжь на Воробьёвых горах: на льду Москвы-реки возводили снежный город с крепостными стенами, башнями и воротами, а в центре прорубали лёд. Смельчакам предстояло окунуться в ледяную прорубь, после чего их ждали горячие блины.
Пройдут в масленичные дни и другие экскурсии по историческим местам столицы. Участники маршрута «Заповедная Варварка и необычная Никольская» узнают, почему все церкви и соборы на Варварке строили только с правой стороны и в каких условиях на Никольской напечатали первую книгу. Экскурсии состоятся 17 и 24 февраля. Во время прогулки по Мясницкой — «Мясницкая — закулисье старой Москвы» — расскажут, почему загадывать желания нужно именно на этой улице. Экскурсия состоится 25 февраля.
В эти же дни можно будет попасть и на тематические экскурсии, посвящённые поэту Владимиру Маяковскому и театральному режиссёру К.С. Станиславскому. Познакомиться с историей жизни Маяковского и узнать, почему поэт боялся одиночества, горожане смогут 24 февраля. А почувствовать театральный дух столицы поможет рассказ гида о жизни Станиславского, создании Московского художественного театра (МХТ) и о великих современниках режиссёра.
Напомним, фестиваль «Московская Масленица» пройдёт в столице с 17 по 26 февраля. Поучаствовать в праздничных гуляньях можно будет на 13 центральных площадках, где будет работать более 30 точек продажи блинов с самыми разными начинками. Кроме того, для гостей проведут кулинарные мастер-классы, организуют хороводы и традиционные славянские масленичные забавы. Украсят площадки многочисленные фигуры соломенных Маслениц, восьмиметровая ледяная Масленица и карусели в виде дымковских игрушек.
Так, уже можно зарегистрироваться на экскурсию «Масленица: в ожидании московской весны». Гид расскажет, как в XIX веке город готовился к масленичным гуляньям: на Ямских улицах извозчики украшали лошадей, на Болотной площади проводили кулачные бои. Гости узнают, в какой булочной пекли горы блинов к празднику и где жители столицы могли купить свежие устрицы и ананасы. Экскурсии пройдут 19, 23, 24 и 26 февраля.
Про масленичные потехи позапрошлого столетия расскажут и во время прогулок по Чистым прудам, Тверской, Никольской, Мясницкой улицам, Милютинскому, Камергерскому и Столешникову переулкам. Например, гиды поделятся, как потешалась молодёжь на Воробьёвых горах: на льду Москвы-реки возводили снежный город с крепостными стенами, башнями и воротами, а в центре прорубали лёд. Смельчакам предстояло окунуться в ледяную прорубь, после чего их ждали горячие блины.
Пройдут в масленичные дни и другие экскурсии по историческим местам столицы. Участники маршрута «Заповедная Варварка и необычная Никольская» узнают, почему все церкви и соборы на Варварке строили только с правой стороны и в каких условиях на Никольской напечатали первую книгу. Экскурсии состоятся 17 и 24 февраля. Во время прогулки по Мясницкой — «Мясницкая — закулисье старой Москвы» — расскажут, почему загадывать желания нужно именно на этой улице. Экскурсия состоится 25 февраля.
В эти же дни можно будет попасть и на тематические экскурсии, посвящённые поэту Владимиру Маяковскому и театральному режиссёру К.С. Станиславскому. Познакомиться с историей жизни Маяковского и узнать, почему поэт боялся одиночества, горожане смогут 24 февраля. А почувствовать театральный дух столицы поможет рассказ гида о жизни Станиславского, создании Московского художественного театра (МХТ) и о великих современниках режиссёра.
Напомним, фестиваль «Московская Масленица» пройдёт в столице с 17 по 26 февраля. Поучаствовать в праздничных гуляньях можно будет на 13 центральных площадках, где будет работать более 30 точек продажи блинов с самыми разными начинками. Кроме того, для гостей проведут кулинарные мастер-классы, организуют хороводы и традиционные славянские масленичные забавы. Украсят площадки многочисленные фигуры соломенных Маслениц, восьмиметровая ледяная Масленица и карусели в виде дымковских игрушек.