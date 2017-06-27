Более 30 усадеб передано частным инвесторам в Подмосковье по программе льготной аренды
27.06.2017, 11:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В программе «Парламентский час» рассказали о восстановлении подмосковных усадеб: так, свыше 30 усадеб Подмосковья передали с 2013 года по программе льготной аренды частным инвесторам, сообщает пресс-служба Московской областной думы.
Как отмечается в релизе, 20 июня 2017 года в Комитете Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям прошли парламентские слушания «Перспективы и возможности использования механизма государственно-частного партнерства для целей сохранения и воссоздания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Участники слушаний обсудили актуальные вопросы разработки оптимальных моделей ГЧП, позволяющих в наибольшей степени реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы при сохранении интересов государства в отношении таких объектов, а также соответствие действующего законодательства ожиданиям инвесторов и готовность государства к внесению в него изменений.
В нем добавляется, что сегодня в Российской Федерации насчитывается порядка 160 тысяч объектов культурного наследия (ОКН). Из них более 84 тысяч составляют памятники истории и культуры федерального значения, остальные – регионального и местного (муниципального) значения). Лишь в отношении 15 % от общего числа учтенных объектов можно утверждать, что они находятся в удовлетворительном состоянии. Реальная потребность в капиталовложениях оценивается в 400-500 миллиардов рублей, что более чем в 10 раз превышает объемы, предусмотренные федеральным бюджетом.
«В рамках слушаний председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов рассказал об опыте Московской области в сохранении историко-культурного наследия, уделив внимание реализации механизма льготной аренды «рубль за метр» при условии обязательной реставрации объекта. Эта работа в Московской области ведётся с 2013 года и направлена на сохранение и восстановление объектов культурного наследия в регионе. За этот период частным инвесторам по программе льготной аренды была передана 31 усадьба. В настоящее время усадьба купцов Аигиных в Пушкинском районе полностью отреставрирована», – говорится в сообщении.
Как отмечается в релизе, 20 июня 2017 года в Комитете Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям прошли парламентские слушания «Перспективы и возможности использования механизма государственно-частного партнерства для целей сохранения и воссоздания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Участники слушаний обсудили актуальные вопросы разработки оптимальных моделей ГЧП, позволяющих в наибольшей степени реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы при сохранении интересов государства в отношении таких объектов, а также соответствие действующего законодательства ожиданиям инвесторов и готовность государства к внесению в него изменений.
В нем добавляется, что сегодня в Российской Федерации насчитывается порядка 160 тысяч объектов культурного наследия (ОКН). Из них более 84 тысяч составляют памятники истории и культуры федерального значения, остальные – регионального и местного (муниципального) значения). Лишь в отношении 15 % от общего числа учтенных объектов можно утверждать, что они находятся в удовлетворительном состоянии. Реальная потребность в капиталовложениях оценивается в 400-500 миллиардов рублей, что более чем в 10 раз превышает объемы, предусмотренные федеральным бюджетом.
«В рамках слушаний председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов рассказал об опыте Московской области в сохранении историко-культурного наследия, уделив внимание реализации механизма льготной аренды «рубль за метр» при условии обязательной реставрации объекта. Эта работа в Московской области ведётся с 2013 года и направлена на сохранение и восстановление объектов культурного наследия в регионе. За этот период частным инвесторам по программе льготной аренды была передана 31 усадьба. В настоящее время усадьба купцов Аигиных в Пушкинском районе полностью отреставрирована», – говорится в сообщении.