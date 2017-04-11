Более 350 мероприятий, посвящённых Пасхе, пройдёт в Ульяновской области
11.04.2017, 14:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Ульяновской области пройдёт свыше 350 мероприятий, посвящённых Пасхе.
В эти дни запланированы благотворительные акции, книжные выставки, «круглые столы» на тематику духовно-нравственного воспитания, концерты и вечера духовной музыки, конкурсы детских рисунков.
По информации специалистов управления внутренней политики, в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля во всех 177 православных храмах Ульяновской области с 23.30 до 02.30 пройдут праздничные богослужения.
Во всех воскресных школах Симбирской митрополии 16 апреля пройдут детские пасхальные фестивали. Священнослужители епархии посетят детские дома, где проведут беседы с детьми и вручат подарки.
Как отмечает лектор-музыковед, кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева, в пасхальные дни в регионе также пройдет большое количество культурных мероприятий. Так, Ульяновская область второй раз вошла в гастрольную карту Московского Пасхального Фестиваля, в рамках которого 28 апреля в большом зале Ленинского Мемориала состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Кроме того, параллельно с ним в регионе с 16 апреля по 9 мая пройдёт III Симбирский Губернский Пасхальный фестиваль.
В эти дни запланированы благотворительные акции, книжные выставки, «круглые столы» на тематику духовно-нравственного воспитания, концерты и вечера духовной музыки, конкурсы детских рисунков.
По информации специалистов управления внутренней политики, в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля во всех 177 православных храмах Ульяновской области с 23.30 до 02.30 пройдут праздничные богослужения.
Во всех воскресных школах Симбирской митрополии 16 апреля пройдут детские пасхальные фестивали. Священнослужители епархии посетят детские дома, где проведут беседы с детьми и вручат подарки.
Как отмечает лектор-музыковед, кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева, в пасхальные дни в регионе также пройдет большое количество культурных мероприятий. Так, Ульяновская область второй раз вошла в гастрольную карту Московского Пасхального Фестиваля, в рамках которого 28 апреля в большом зале Ленинского Мемориала состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Кроме того, параллельно с ним в регионе с 16 апреля по 9 мая пройдёт III Симбирский Губернский Пасхальный фестиваль.