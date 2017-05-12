Более 3,5 тыс. слушателей посетили концерты III Симбирского Пасхального фестиваля
12.05.2017, 14:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 3500 слушателей посетили концерты филармонических коллективов в рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля.
Артисты провели 15 концертов в Ульяновске и в муниципальных образованиях региона - Димитровграде, Барыше, Инзе, Сенгилее, рабочих посёлках: Ишеевка и Кузоватово, селе Ивановка Ульяновского района, посёлке Октябрьский Чердаклинского района.
«Созданный три года назад по инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, Пасхальный фестиваль ежегодно собирает тысячи зрителей. Основные приоритеты события – благотворительность и просветительство, которые реализуются во всех блоках: хоровой, симфонической, вокально-хоровой, благотворительной просветительской программах. Самыми масштабными мероприятиями в этом году стали выездные концерты симфонического оркестра в районы, которые состоялись на безвозмездной основе», - рассказала министр искусства и культурной политики Ульяновской области Ольга Мезина.
Отметим, что участниками III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля стали Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», Ульяновский государственный губернаторский оркестр народных инструментов, Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», ансамбль медных духовых инструментов «Волга-брасс», ансамбль русских народных инструментов «Садко», Инструментальный дуэт.
Перед зрителями выступили дирижёры – заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев, заслуженный деятель искусств РТ Рашид Скуратов, заслуженный артист РФ Валерий Уткин, лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу, дирижёр Иван Крайник, органист Вячеслав Золотовский. Также своё мастерство продемонстрировали вокалисты - заслуженные артисты России Вера Чиркина, лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, Алёна Гуляева, Юлия Корсакова, Лилиана Черновалова, Елена Рождественская, Виктор Елизаров, музыковеды - кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева, заслуженный работник культуры РФ Лариса Куфтина, а также Элла Якубенкова и Ульяна Шабурова.
В рамках события музыканты представили программы не только для взрослых, но и для детей. Ребята вместе с ними путешествовали по дорогам сказок, знакомились с музыкальными инструментами, входящими в состав оркестров, с творчеством отечественных композиторов.
Артисты провели 15 концертов в Ульяновске и в муниципальных образованиях региона - Димитровграде, Барыше, Инзе, Сенгилее, рабочих посёлках: Ишеевка и Кузоватово, селе Ивановка Ульяновского района, посёлке Октябрьский Чердаклинского района.
«Созданный три года назад по инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, Пасхальный фестиваль ежегодно собирает тысячи зрителей. Основные приоритеты события – благотворительность и просветительство, которые реализуются во всех блоках: хоровой, симфонической, вокально-хоровой, благотворительной просветительской программах. Самыми масштабными мероприятиями в этом году стали выездные концерты симфонического оркестра в районы, которые состоялись на безвозмездной основе», - рассказала министр искусства и культурной политики Ульяновской области Ольга Мезина.
Отметим, что участниками III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля стали Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», Ульяновский государственный губернаторский оркестр народных инструментов, Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», ансамбль медных духовых инструментов «Волга-брасс», ансамбль русских народных инструментов «Садко», Инструментальный дуэт.
Перед зрителями выступили дирижёры – заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев, заслуженный деятель искусств РТ Рашид Скуратов, заслуженный артист РФ Валерий Уткин, лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу, дирижёр Иван Крайник, органист Вячеслав Золотовский. Также своё мастерство продемонстрировали вокалисты - заслуженные артисты России Вера Чиркина, лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, Алёна Гуляева, Юлия Корсакова, Лилиана Черновалова, Елена Рождественская, Виктор Елизаров, музыковеды - кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева, заслуженный работник культуры РФ Лариса Куфтина, а также Элла Якубенкова и Ульяна Шабурова.
В рамках события музыканты представили программы не только для взрослых, но и для детей. Ребята вместе с ними путешествовали по дорогам сказок, знакомились с музыкальными инструментами, входящими в состав оркестров, с творчеством отечественных композиторов.