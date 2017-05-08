Более 4 млн человек посетили конкурс "Московская весна a cappella"
08.05.2017, 23:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Парке Горького прошёл гала-концерт, на котором подвели итоги международного конкурса акапельного пения «Московская весна a cappella». Он прошёл с 28 апреля по 7 мая в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Несмотря на эту ненастную погоду, я рада вас приветствовать на этом уникальном концерте. В дни "Московской весны a cappella" площадки фестиваля посетили более 4 миллионов человек, в рамках конкурса участники исполнили 8 тысяч песен. Поэтому я думаю, что это то начинание, которое найдёт своё продолжение!» — рассказала Наталья Сергунина, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, которая стала автором идеи конкурса. Она поблагодарила слушателей и поздравила обладателя Гран-при —группу Opus Jam из Франции.
Также на гала-концерте объявили имена победителей и призёров в каждой из трёх категорий. Среди малых вокальных групп (от одного до пяти человек) лучшей стала Fool Moon из Венгрии. Второе место досталось группе The Alley Cats (США), а третье разделили коллектив B Vocal (Испания) и SunVoice (Новосибирск).
В категории «Средние вокальные группы» (от шести до 10 человек) победила сингапурская группа Micappella. На втором месте — Coffeetime (Москва), а на третьем — Audiofeels (Польша) и «Поверье» (Москва).
Лучшей среди больших вокальных групп (от 11 человек) стал московский хор Honey Jazz Choir. Серебро у Koukie Choir из Латвии, третье место занял камерный хор Белгородской государственной филармонии.
Приз зрительских симпатий достался сразу шести исполнителям и вокальным коллективам: Виктории Черенцовой (Москва), группам «Пятеро» (Москва), группам QUEENtet (Москва), «Лунный свет» (Красноярск) и Crazylittle Song (Москва), а также мужскому хору «Русский формат» (Воронеж).
По количеству исполнителей и площадок конкурс «Московская весна a cappella» вошёл в число крупнейших в мире. На участие в нём поступило более 250 заявок из 12 стран. 168 соло-исполнителей и музыкальных коллективов прошли в основной тур и получили шанс побороться за призовой фонд в 17 миллионов рублей от спонсоров.
Участников оценивало звездное жюри, в состав которого вошли российские и зарубежные исполнители, музыкальные продюсеры. Также все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя в интернете.
Конкурс акапельного пения стал частью программы фестиваля «Московская весна», который завершится 9 мая. Ко Дню Победы на его площадках приготовили особую программу. 8 и 9 мая здесь будут выступать московские творческие коллективы. Гостей ждут спектакли, литературные чтения и исполнение песен военных лет — под музыку и а капелла.
«Несмотря на эту ненастную погоду, я рада вас приветствовать на этом уникальном концерте. В дни "Московской весны a cappella" площадки фестиваля посетили более 4 миллионов человек, в рамках конкурса участники исполнили 8 тысяч песен. Поэтому я думаю, что это то начинание, которое найдёт своё продолжение!» — рассказала Наталья Сергунина, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, которая стала автором идеи конкурса. Она поблагодарила слушателей и поздравила обладателя Гран-при —группу Opus Jam из Франции.
Также на гала-концерте объявили имена победителей и призёров в каждой из трёх категорий. Среди малых вокальных групп (от одного до пяти человек) лучшей стала Fool Moon из Венгрии. Второе место досталось группе The Alley Cats (США), а третье разделили коллектив B Vocal (Испания) и SunVoice (Новосибирск).
В категории «Средние вокальные группы» (от шести до 10 человек) победила сингапурская группа Micappella. На втором месте — Coffeetime (Москва), а на третьем — Audiofeels (Польша) и «Поверье» (Москва).
Лучшей среди больших вокальных групп (от 11 человек) стал московский хор Honey Jazz Choir. Серебро у Koukie Choir из Латвии, третье место занял камерный хор Белгородской государственной филармонии.
Приз зрительских симпатий достался сразу шести исполнителям и вокальным коллективам: Виктории Черенцовой (Москва), группам «Пятеро» (Москва), группам QUEENtet (Москва), «Лунный свет» (Красноярск) и Crazylittle Song (Москва), а также мужскому хору «Русский формат» (Воронеж).
По количеству исполнителей и площадок конкурс «Московская весна a cappella» вошёл в число крупнейших в мире. На участие в нём поступило более 250 заявок из 12 стран. 168 соло-исполнителей и музыкальных коллективов прошли в основной тур и получили шанс побороться за призовой фонд в 17 миллионов рублей от спонсоров.
Участников оценивало звездное жюри, в состав которого вошли российские и зарубежные исполнители, музыкальные продюсеры. Также все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя в интернете.
Конкурс акапельного пения стал частью программы фестиваля «Московская весна», который завершится 9 мая. Ко Дню Победы на его площадках приготовили особую программу. 8 и 9 мая здесь будут выступать московские творческие коллективы. Гостей ждут спектакли, литературные чтения и исполнение песен военных лет — под музыку и а капелла.