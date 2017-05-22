Более 5 тыс. человек посетили ЦМС имени А. С. Попова в "Ночь музеев"
22.05.2017, 14:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ночь с 20 на 21 мая 2017 года в подведомственном Федеральному агентству связи Центральном музее связи имени А. С. Попова прошла ежегодная акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев.
«Ночь музеев» – международное событие, которое проходит ежегодно в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои двери для всех, кому интересно увидеть музей в необычное время суток.
Петербургские музеи встретили посетителей специальной программой: необычными выставками, концертами, спектаклями, авторскими экскурсиями, мастер-классами, историческими реконструкциями.
В этом году свои двери перед полуночниками открыли более 110 музеев города. В 2017 году все программы «Ночи музеев» были объединены общей темой - «Экология».
Центральный музей связи имени А. С. Попова принимает участие в акции с 2006 года. Специально для «Ночи музеев - 2017» музей подготовил уникальную программу: перфомансы от художников - участников «телевизионной» выставки «НЕ переключайтесь», виртуальный тур с VR-очках, вип - шоу мыльных пузырей с трюками на светодиодном столике, лазерное шоу «Из какого сора растёт этот космос?», эксперименты с жидким азотом и катушкой Теслы, квесты по экспозиции музея, мастер-классы и многое другое.
«Ночь музеев» – международное событие, которое проходит ежегодно в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои двери для всех, кому интересно увидеть музей в необычное время суток.
Петербургские музеи встретили посетителей специальной программой: необычными выставками, концертами, спектаклями, авторскими экскурсиями, мастер-классами, историческими реконструкциями.
В этом году свои двери перед полуночниками открыли более 110 музеев города. В 2017 году все программы «Ночи музеев» были объединены общей темой - «Экология».
Центральный музей связи имени А. С. Попова принимает участие в акции с 2006 года. Специально для «Ночи музеев - 2017» музей подготовил уникальную программу: перфомансы от художников - участников «телевизионной» выставки «НЕ переключайтесь», виртуальный тур с VR-очках, вип - шоу мыльных пузырей с трюками на светодиодном столике, лазерное шоу «Из какого сора растёт этот космос?», эксперименты с жидким азотом и катушкой Теслы, квесты по экспозиции музея, мастер-классы и многое другое.