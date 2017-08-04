ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мультпарад фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» стал самым посещаемым в истории «Московских сезонов» — в нём приняли участие более 700 человек.

Отправной точкой шествия стала Тверская площадь, где москвичей ждали артисты в костюмах Буратино, Мальвины, лисы Алисы, Красной Шапочки и Серого Волка. Там же горожане встретились с почтальоном Печкиным, фрекен Бок, Пеппи Длинныйчулок и четырьмя Карлсонами. Костюмированный парад под музыку из мультфильмов прошел по Тверской улице до площади Революции, где всех участников угостили мороженым.

В шествии приняли участие воспитанники Коломенского детского дома-интерната. На фестивале они также посетили мастер-класс по садоводству, сыграли в пинг-понг и попрыгали на батуте.

Красочные парады — добрая традиция фестивалей цикла «Московские сезоны». В Москве уже проводили весенний парад, парад Карлсонов, Пушкин-парад, масленичный танцующий парад и парад Снегурочек.