Более 70 лучших райдеров планеты собрались на фестивале экстремального спорта
02.04.2017, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Юбилейный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» превратил спорткомплекс «Олимпийский» в сложнейшую трассу. Больше 70 лучших райдеров планеты продемонстрировали головокружительные полёты и опасные трюки в мотофристайле, стантрайдинге, эндуро-кроссе, дрифтинге, автогонках, биг-эйре и других дисциплинах.
В десятом «Прорыве» участвовало рекордное количество мотофристайлеров. Шоу с трюками на пяти рампах одновременно показали 16 атлетов, среди которых были японец Така Хигашино, итальянец Ванни Одера и россиянин Алексей Колесников. Гости увидели виртуозные виражи рекордсмена Книги рекордов Гиннесса стантрайдера Терри Гранта и легенды экстремального спорта райдера Хита Фрисби. Впервые в шоу приняли участие автомобилисты московской полиции и чемпионы Европы по акробатическому рок-н-роллу Дарина Козлова и Алексей Кондрашин. Также в программу вошёл фристайл сразу на трёх снегоходах.
Фестиваль «Прорыв» - главное в России событие в мире экстремального спорта. По уровню подготовки участников и сложности программы он стоит в одном ряду с лучшими зарубежными шоу. Каждый год организаторы создают уникальную по сложности трассу — с крутыми трамплинами, рампами, пиротехникой и другими препятствиями.
В десятом «Прорыве» участвовало рекордное количество мотофристайлеров. Шоу с трюками на пяти рампах одновременно показали 16 атлетов, среди которых были японец Така Хигашино, итальянец Ванни Одера и россиянин Алексей Колесников. Гости увидели виртуозные виражи рекордсмена Книги рекордов Гиннесса стантрайдера Терри Гранта и легенды экстремального спорта райдера Хита Фрисби. Впервые в шоу приняли участие автомобилисты московской полиции и чемпионы Европы по акробатическому рок-н-роллу Дарина Козлова и Алексей Кондрашин. Также в программу вошёл фристайл сразу на трёх снегоходах.
Фестиваль «Прорыв» - главное в России событие в мире экстремального спорта. По уровню подготовки участников и сложности программы он стоит в одном ряду с лучшими зарубежными шоу. Каждый год организаторы создают уникальную по сложности трассу — с крутыми трамплинами, рампами, пиротехникой и другими препятствиями.