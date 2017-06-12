Более 7 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня России
12.06.2017, 22:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «12 июня по состоянию на 20.30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях – шествиях, концертах и фестивалях, приняло участие свыше 7 млн человек», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий принимают участие сотрудники МВД России, Росгвардии представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.
Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.
В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий принимают участие сотрудники МВД России, Росгвардии представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.
Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.