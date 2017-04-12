ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Весенняя высадка деревьев, кустарников и цветов началась на территории спортивного комплекса «Лужники». В апреле там разобьют розарий из 6,2 тысячи кустов роз сорта «леонардо да винчи». Цветущий розовый ковёр появится вокруг восьми реконструированных фонтанов на центральной площади.

«Таким образом, на территории “Лужников” будет собственный розовый сад. По количеству цветов его можно сравнить с Большим розарием парка “Сокольники” и розарием Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Сорт роз «леонардо да винчи» отличается своей выносливостью к условиям городской среды и морозостойкостью. Эти пышные светло-розовые цветы были выведены более 20 лет назад во Франции. Сорт назвали в честь итальянского учёного, изобретателя и художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Диаметр цветка составляет семь — восемь сантиметров, каждая роза состоит из 30–50 лепестков. Особенность этих цветов в том, что они практически не пахнут или имеют едва уловимый аромат чайной розы.

Цветение роз можно будет наблюдать весной 2018 года.

Кроме того, до конца апреля в «Лужниках» высадят около 200 крупных деревьев. На аллее Каменный Цветок и вокруг дворца спорта «Россия» появятся новые липы, сортовые клёны с красными листьями, крупные кустарники ирги и лещины с причудливо изогнутыми стволами, декоративные туи с кронами в виде шара. На территории спорткомплекса этой весной также высадят более 500 крупных и порядка 26 тысяч небольших кустарников.