Большой драмтеатр имени Г. А. Товстоногова отмечает 100-летие со дня рождения Евгения Лебедева
16.01.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К 100-летию со дня рождения актёра Евгения Алексеевича Лебедева на сайте БДТ заработала медиатека, где можно посмотреть в записи спектакли с его участием. В сеть выложены телеверсии спектаклей "Мещане" (1966) и "Дядя Ваня" (1982), а также запись спектакля "Энергичные люди" (1974). Видеозаписи спектаклей будут демонстрироваться онлайн до 22 января. На странице актера можно также посмотреть фотогалерею и прочесть воспоминания современников о Евгении Лебедеве.
В фойе Основной сцены БДТ развернулась ретроспективная фотовыставка. Здесь представлены более 30 редких кадров из архива театра, фиксирующих этапы жизненного и творческого пути артиста - от детских фотографий и портретов в первых ролях на сцене тбилисского ТЮЗа до главных работ в БДТ.
В фойе Основной сцены БДТ развернулась ретроспективная фотовыставка. Здесь представлены более 30 редких кадров из архива театра, фиксирующих этапы жизненного и творческого пути артиста - от детских фотографий и портретов в первых ролях на сцене тбилисского ТЮЗа до главных работ в БДТ.