Большой театр продолжает "Русские Сезоны" в Японии
20.06.2017, 18:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Один из крупнейших городов Японии – Осака – стал новой географической точкой японских гастролей Большого театра в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации "Русские Сезоны" в Японии. Легендарная постановка "Лебединое озеро" была представлена 18 июня на сцене концертного зала "Фестиваль Холл" и вызвала шквал оваций японской публики, которая внимательно следит за репертуаром и гастролями ГАБТа.
В рамках проекта "Русские Сезоны" в июне 2017 года ведущие артисты театра - Светлана Захарова, Евгения Образцова, Ольга Смирнова, Денис Родькин и Артём Овчаренко - отправились с гастролями в Токио, Хиросиму, Оцу, Сендай и Осаку с тремя всемирно известными постановками: "Жизель", "Лебединое озеро" и "Пламя Парижа".
По словам руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева, - участие в проекте "Русские Сезоны" огромная честь для театра, и выступать под его эгидой – дополнительный стимул. "Это придаёт нашим гастролям особую государственную значимость", - сказал он.
В рамках "Русских сезонов" в Японии пройдут выступления одного из лучших скрипачей мира Вадима Репина. Также зрителям будут представлены сольная программа Светланы Захаровой Amore и совместная авторская программа Вадима Репина и Светланы Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5".
В рамках проекта "Русские Сезоны" в июне 2017 года ведущие артисты театра - Светлана Захарова, Евгения Образцова, Ольга Смирнова, Денис Родькин и Артём Овчаренко - отправились с гастролями в Токио, Хиросиму, Оцу, Сендай и Осаку с тремя всемирно известными постановками: "Жизель", "Лебединое озеро" и "Пламя Парижа".
По словам руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева, - участие в проекте "Русские Сезоны" огромная честь для театра, и выступать под его эгидой – дополнительный стимул. "Это придаёт нашим гастролям особую государственную значимость", - сказал он.
В рамках "Русских сезонов" в Японии пройдут выступления одного из лучших скрипачей мира Вадима Репина. Также зрителям будут представлены сольная программа Светланы Захаровой Amore и совместная авторская программа Вадима Репина и Светланы Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5".