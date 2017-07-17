Большой театр представит во Франции "Евгения Онегина"
17.07.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 июля в городе Экс-ан-Прованс солисты оперной труппы, хор и оркестр Большого театра представят классическую постановку - оперу "Евгений Онегин" Петра Чайковского.
В главных партиях выступят солисты театра - Анна Нечаева, Игорь Головатенко, Богдан Волков, Светлана Шилова, Станислав Мостовой, Годердзи Джанелидзе и Евгения Асанова. Одну из партий исполнит эстонский бас Айн Ангер, солист Венской государственной оперы.
Эти гастроли станут ответом на выступления Международного оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе (Франция) в Большом театре в апреле этого года. На Новой сцене ГАБТа были показаны два спектакля - опера "Написано на коже" британского классика Джорджа Бенджамина и сценическая версия кантат Иоганна Себастьяна Баха "Траурная ночь". Спектакли поставлены одним из самых востребованных британских театральных режиссёров Кэти Митчелл. На этом сотрудничество Государственного академического Большого театра и фестиваля в Экс-ан-Провансе не заканчивается. В планах следующего сезона - совместная постановка оперы "Альцина" Георга Фридриха Генделя.
В главных партиях выступят солисты театра - Анна Нечаева, Игорь Головатенко, Богдан Волков, Светлана Шилова, Станислав Мостовой, Годердзи Джанелидзе и Евгения Асанова. Одну из партий исполнит эстонский бас Айн Ангер, солист Венской государственной оперы.
Эти гастроли станут ответом на выступления Международного оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе (Франция) в Большом театре в апреле этого года. На Новой сцене ГАБТа были показаны два спектакля - опера "Написано на коже" британского классика Джорджа Бенджамина и сценическая версия кантат Иоганна Себастьяна Баха "Траурная ночь". Спектакли поставлены одним из самых востребованных британских театральных режиссёров Кэти Митчелл. На этом сотрудничество Государственного академического Большого театра и фестиваля в Экс-ан-Провансе не заканчивается. В планах следующего сезона - совместная постановка оперы "Альцина" Георга Фридриха Генделя.
Источник: Министерство культуры РФ