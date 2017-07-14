Борис Машковцев назначен директором киностудии "Союзмультфильм"
14.07.2017, 15:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Минкультуры России завершился конкурс на замещение должности директора ФГУП «Союзмультфильм». Концепции развития киностудии представили три кандидата: Артём Акопян, Игорь Беляк и Борис Машковцев.
Конкурсную комиссию Минкультуры России возглавил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, также в нее вошли представители ведомства, Росимущества и эксперты киноотрасли с правом совещательного голоса (гендиректор кинокомпании «Мастер-фильм» Александр Герасимов, генеральный продюсер кинокомпании «МетрономФильм» Арсен Готлиб, гендиректор Киностудии М.И.Р. Ирина Марголина). Единогласным решением на должность директора киностудии «Союзмультфильм» назначен Борис Машковцев, который с 26 апреля этого года занимал должность исполняющего обязанности директора.
Борис Машковцев входит в состав правления киностудии с начала 2017 года. Приоритетными направлениями его работы являются повышение эффективности работы студии, формирование портфеля разнообразных проектов, включая авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие совместного производства с другими российскими и, в перспективе, зарубежными студиями.
«Я верю в большое будущее нашей легендарной студии и горда тем, что эту веру и, что еще главнее, дорогу с нами готовы разделить такие опытные профессионалы своего дела. Уверена, успех любого начинания зависит от людей и настроя на победу. Вместе с нашей управленческой командой мы приложим все усилия, чтобы обеспечить работу коллектива поддержкой и ресурсами, необходимыми для новых творческих прорывов и открытий», - отметила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, комментируя итоги конкурса.
Конкурсную комиссию Минкультуры России возглавил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, также в нее вошли представители ведомства, Росимущества и эксперты киноотрасли с правом совещательного голоса (гендиректор кинокомпании «Мастер-фильм» Александр Герасимов, генеральный продюсер кинокомпании «МетрономФильм» Арсен Готлиб, гендиректор Киностудии М.И.Р. Ирина Марголина). Единогласным решением на должность директора киностудии «Союзмультфильм» назначен Борис Машковцев, который с 26 апреля этого года занимал должность исполняющего обязанности директора.
Борис Машковцев входит в состав правления киностудии с начала 2017 года. Приоритетными направлениями его работы являются повышение эффективности работы студии, формирование портфеля разнообразных проектов, включая авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие совместного производства с другими российскими и, в перспективе, зарубежными студиями.
«Я верю в большое будущее нашей легендарной студии и горда тем, что эту веру и, что еще главнее, дорогу с нами готовы разделить такие опытные профессионалы своего дела. Уверена, успех любого начинания зависит от людей и настроя на победу. Вместе с нашей управленческой командой мы приложим все усилия, чтобы обеспечить работу коллектива поддержкой и ресурсами, необходимыми для новых творческих прорывов и открытий», - отметила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, комментируя итоги конкурса.
Источник: Министерство культуры