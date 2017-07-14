Борис Машковцев рассказал о новых проектах "Союзмультфильма" и создании на базе студии технопарка
14.07.2017, 20:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как сообщалось ранее, в Министерстве культуры Российской Федерации сегодня завершился конкурс на замещение должности директора "ФГУП "ТПО "Союзмультфильм". Единогласным решением на должность директора киностудии назначен Борис Машковцев, который с 26 апреля этого года занимал должность исполняющего обязанности директора.
Как отметил в своей презентации Борис Машковцев, основная цель - сделать студию экономически рентабельной в условиях рыночной экономики.
В этом году студия планирует запустить производство 5-7 сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию. Это "Пластилинки" и "Оранжевая корова", уже запущенный в производство сериал "Богатырята", а также "Зебра в клеточку" и "Простоквашино". Также в планах у студии "оживить" мультсериалы "Попугай Кеша" и "Котёнок по имени Гав".
"Мы остановились на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков", - пояснил Борис Машковцев.
Помимо этого, в ноябре 2018 года будет завершён полнометражный анимационный фильм "Суворов", который производится совместно с киностудией имени Горького. Кроме того, в настоящее время в финальной стадии находится кукольный мультфильм "Гофманиада".
Не останется без внимания и короткометражная анимация, созданию которой "Союзмультфильм" также будет уделять достаточное внимание.
Одним из главных направлений будущей работы студии является создание на её базе технопарка, который планируется разместить в Москве.
"Анимацию в России создаёт сравнительно небольшое количество человек – от 2 до 3 тысяч, поэтому мы не можем производить много контента. На внутреннем рынке он занимает 20-процентную нишу, поэтому технопарк - одна из форм, которая позволит масштабировать отрасль и количество проектов, которые могут производиться внутри России", - рассказал Борис Машковцев. Он пояснил, что на территории "Союзмультфильма" небольшие студии смогут на льготных условиях арендовать производственные мощности, а сама студия сможет выступать сопродюсером многих проектов.
Также "Союзмультфильм" может стать базой для создания отечественного программного обеспечение для производства анимационных лент.
"У нас есть план по развитию технологий, план создания отечественного ПО в сотрудничестве со "Сколково". Сейчас мы получили одобрение со стороны попечительского совета инновационного центра "Сколково" и ждём, чтобы Правительство РФ одобрило создание юрлица, которое станет резидентом "Сколково". Это позволит нам заняться работой над технологией, так как современная анимация - наукоёмкое производство", - сказал гендиректор студии. "На "Союзмультфильме" есть возможность создать некое научное ядро, которое могло бы работать для нужд конвейера. В будущем можно монетизировать эти разработки в качестве программных пакетов, осуществлять их поддержку", - пояснил Борис Машковцев.
Также в планах "Союзмультфильма" открытие медиацентра в одном из павильонов ВДНХ, который будет своеобразным интерактивным музеем, куда можно прийти всей семьёй, развитие совместного производства с другими российскими и зарубежными студиями, а кроме того создание учебного центра.
Борис Машковцев входит в состав правления киностудии с начала 2017 года. Приоритетными направлениями его работы являются повышение эффективности работы, формирование портфеля разнообразных проектов, включая авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие совместного производства с другими российскими и, в перспективе, зарубежными студиями.
Как отметил в своей презентации Борис Машковцев, основная цель - сделать студию экономически рентабельной в условиях рыночной экономики.
В этом году студия планирует запустить производство 5-7 сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию. Это "Пластилинки" и "Оранжевая корова", уже запущенный в производство сериал "Богатырята", а также "Зебра в клеточку" и "Простоквашино". Также в планах у студии "оживить" мультсериалы "Попугай Кеша" и "Котёнок по имени Гав".
"Мы остановились на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков", - пояснил Борис Машковцев.
Помимо этого, в ноябре 2018 года будет завершён полнометражный анимационный фильм "Суворов", который производится совместно с киностудией имени Горького. Кроме того, в настоящее время в финальной стадии находится кукольный мультфильм "Гофманиада".
Не останется без внимания и короткометражная анимация, созданию которой "Союзмультфильм" также будет уделять достаточное внимание.
Одним из главных направлений будущей работы студии является создание на её базе технопарка, который планируется разместить в Москве.
"Анимацию в России создаёт сравнительно небольшое количество человек – от 2 до 3 тысяч, поэтому мы не можем производить много контента. На внутреннем рынке он занимает 20-процентную нишу, поэтому технопарк - одна из форм, которая позволит масштабировать отрасль и количество проектов, которые могут производиться внутри России", - рассказал Борис Машковцев. Он пояснил, что на территории "Союзмультфильма" небольшие студии смогут на льготных условиях арендовать производственные мощности, а сама студия сможет выступать сопродюсером многих проектов.
Также "Союзмультфильм" может стать базой для создания отечественного программного обеспечение для производства анимационных лент.
"У нас есть план по развитию технологий, план создания отечественного ПО в сотрудничестве со "Сколково". Сейчас мы получили одобрение со стороны попечительского совета инновационного центра "Сколково" и ждём, чтобы Правительство РФ одобрило создание юрлица, которое станет резидентом "Сколково". Это позволит нам заняться работой над технологией, так как современная анимация - наукоёмкое производство", - сказал гендиректор студии. "На "Союзмультфильме" есть возможность создать некое научное ядро, которое могло бы работать для нужд конвейера. В будущем можно монетизировать эти разработки в качестве программных пакетов, осуществлять их поддержку", - пояснил Борис Машковцев.
Также в планах "Союзмультфильма" открытие медиацентра в одном из павильонов ВДНХ, который будет своеобразным интерактивным музеем, куда можно прийти всей семьёй, развитие совместного производства с другими российскими и зарубежными студиями, а кроме того создание учебного центра.
Борис Машковцев входит в состав правления киностудии с начала 2017 года. Приоритетными направлениями его работы являются повышение эффективности работы, формирование портфеля разнообразных проектов, включая авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие совместного производства с другими российскими и, в перспективе, зарубежными студиями.
Источник: Министерство культуры РФ