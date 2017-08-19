Чем заняться в Москве в выходные?
19.08.2017, 10:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Эти выходные - для любителей хорошей еды и ярких зрелищ. На праздниках и фестивалях можно будет попробовать печёные аргентинские пирожки, восточную закуску из баклажанов, халву и мороженое. А вечером — отправиться на фестиваль фейерверков, где команды из России, Китая, Бразилии и других стран покажут огненные шоу.
Фестиваль «Аргентина в России»
Дата: 19 августа
Время: 11:00–23:00
Место: парк «Музеон», улица Крымский Вал, дом 2
Гастрономическое путешествие по городу можно начать с Крымской набережной. В эти выходные здесь пройдёт аргентинский фестиваль. Здесь угостят эмпанадасами (печёными пирожками) и медиалунасами (круассанами с начинкой), а заодно научат танцевать танго и чакареру и расскажут о культуре и истории этой страны. А после — пригласят на уроки кастежано (аргентинская версия испанского) и кабесео (искусство приглашения девушки на танец взглядом). Гостей также ждёт выступление аргентинского дуэта Tempus и танцевального коллектива «Тодос Хунтос».
Кульминацией праздника станет дегустация традиционного напитка — мате. Все желающие смогут не только попробовать его, но и приобрести специальный сосуд из древесной тыквы — калебас, куда этот напиток наливать.
Фестиваль «Лакомка»
Дата: 19–20 августа
Время: 10:00–22:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
Следующий пункт гастрономического путешествия — парк «Сокольники». Здесь пройдёт фестиваль мороженого и сладостей. Халву, козинаки, мармелад, японское рисовое мороженое мочи, сорбеты, коктейли, домашние лимонады, чёрное и гранулированное мороженое привезут из разных регионов России и других стран. Если вы всё ещё на диете, вам предложат десерты без сахара, глютена и яиц.
Гостей будут ждать музыкальные и театрализованные представления, творческие и кулинарные мастер-классы, игротеки и конкурсы. Блогеры и спортивные тренеры расскажут о здоровом образе жизни и правильном питании. Здесь также состоится лекция по читмилу — приёму запрещённой пищи, когда один или два раза в неделю можно, например, есть торты.
День рождения музея-заповедника «Царицыно»
Дата: 20 августа
Время: 12:00–17:00
Место: музей-заповедник «Царицыно», улица Дольская, дом 1
День рождения в это воскресенье, 20 августа, отпразднует музей-заповедник «Царицыно». Именно в этот день 242 года назад императрица Екатерина II приказала назвать свою будущую резиденцию Царицыном.
Главный атрибут праздника — именинный торт — испекут лучшие московские кондитеры. Многоярусное кондитерское изделие весом 100 килограммов в самый разгар праздника вынесут на Дворцовую площадь.
Кроме того, гости увидят Царицыно нескольких эпох. В Екатерининском зале Большого дворца научат танцевать менуэт под аккомпанемент струнного квартета. В Таврическом зале покажут спектакль «Зимняя роза» по мотивам сказки Оскара Уайльда «Соловей и роза». У Третьего кавалерского корпуса заведут патефон, расставят плетеные кресла-качалки и проведут фотосессию с парасолями и веерами. На прогулке по парку расскажут о сосне на Большой поляне и единственном в парке сибирском кедре. Гостей также ждут лекции, фотовыставка, игровая зона и показ фильма «Покровские ворота».
День еврейской культуры
Дата: 20 августа
Время: 16:00–22:30
Место: музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница», проспект Мира, дом 123б
На Дне еврейской культуры вас научат готовить бабагануш — популярную восточную закуску. Баклажаны для неё предварительно запекают или жарят целиком — над огнём или углями. Благодаря этому мякоть становится мягкой и сочной… Впрочем, все секреты приготовления этого блюда вы узнаете на мастер-классе.
Также на празднике покажут криминальную комедию Райана Джонсона «Братья Блум», устроят 3D-экскурсию по Еврейскому музею и центру толерантности. Пройдёт лекция «Еврейское искусство: трудности перевода». Всех желающих научат танцевать еврейские танцы. Для детей состоится мастер-класс «Витражи Шагала», на котором они создадут собственные витражные окна.
Главный фейерверк лета и ритмы джаза
Все выходные в Братеевском каскадном парке будут открыты площадки III Международного фестиваля фейерверков «Ростех». Они начнут работать в 12:00, а запускать фейерверки планируется с 21:00 до 22:45. В этом году тема — «Москва на семи холмах»: гостям и жителям города представят семь арт-объектов, которые расскажут об истории столицы.
Команды из России, Бразилии, Китая и других стран приготовили больше 50 тысяч залпов — их высота будет достигать 200 метров. Выступление каждой команды займёт около десяти минут. Их оценит жюри — огненные шоу будут получать баллы за зрелищность, синхронность залпов, а также целостность композиции и музыкального сопровождения.
Поклонников хороших фильмов и спектаклей ждут 20 августа в кинотеатре «Звезда». В 18:45 начнётся показ «Комеди Франсез: Сирано де Бержерак» — киноверсии одной из лучших французских постановок. В воскресенье в культурном центре «Внуково» отметят День авиатора — откроется выставка, на которой представят раритетные фотографии, книги и другие вещи, связанные с аэропортом. Начало в 12:00.
Фестиваль «Аргентина в России»
Дата: 19 августа
Время: 11:00–23:00
Место: парк «Музеон», улица Крымский Вал, дом 2
Гастрономическое путешествие по городу можно начать с Крымской набережной. В эти выходные здесь пройдёт аргентинский фестиваль. Здесь угостят эмпанадасами (печёными пирожками) и медиалунасами (круассанами с начинкой), а заодно научат танцевать танго и чакареру и расскажут о культуре и истории этой страны. А после — пригласят на уроки кастежано (аргентинская версия испанского) и кабесео (искусство приглашения девушки на танец взглядом). Гостей также ждёт выступление аргентинского дуэта Tempus и танцевального коллектива «Тодос Хунтос».
Кульминацией праздника станет дегустация традиционного напитка — мате. Все желающие смогут не только попробовать его, но и приобрести специальный сосуд из древесной тыквы — калебас, куда этот напиток наливать.
Фестиваль «Лакомка»
Дата: 19–20 августа
Время: 10:00–22:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
Следующий пункт гастрономического путешествия — парк «Сокольники». Здесь пройдёт фестиваль мороженого и сладостей. Халву, козинаки, мармелад, японское рисовое мороженое мочи, сорбеты, коктейли, домашние лимонады, чёрное и гранулированное мороженое привезут из разных регионов России и других стран. Если вы всё ещё на диете, вам предложат десерты без сахара, глютена и яиц.
Гостей будут ждать музыкальные и театрализованные представления, творческие и кулинарные мастер-классы, игротеки и конкурсы. Блогеры и спортивные тренеры расскажут о здоровом образе жизни и правильном питании. Здесь также состоится лекция по читмилу — приёму запрещённой пищи, когда один или два раза в неделю можно, например, есть торты.
День рождения музея-заповедника «Царицыно»
Дата: 20 августа
Время: 12:00–17:00
Место: музей-заповедник «Царицыно», улица Дольская, дом 1
День рождения в это воскресенье, 20 августа, отпразднует музей-заповедник «Царицыно». Именно в этот день 242 года назад императрица Екатерина II приказала назвать свою будущую резиденцию Царицыном.
Главный атрибут праздника — именинный торт — испекут лучшие московские кондитеры. Многоярусное кондитерское изделие весом 100 килограммов в самый разгар праздника вынесут на Дворцовую площадь.
Кроме того, гости увидят Царицыно нескольких эпох. В Екатерининском зале Большого дворца научат танцевать менуэт под аккомпанемент струнного квартета. В Таврическом зале покажут спектакль «Зимняя роза» по мотивам сказки Оскара Уайльда «Соловей и роза». У Третьего кавалерского корпуса заведут патефон, расставят плетеные кресла-качалки и проведут фотосессию с парасолями и веерами. На прогулке по парку расскажут о сосне на Большой поляне и единственном в парке сибирском кедре. Гостей также ждут лекции, фотовыставка, игровая зона и показ фильма «Покровские ворота».
День еврейской культуры
Дата: 20 августа
Время: 16:00–22:30
Место: музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница», проспект Мира, дом 123б
На Дне еврейской культуры вас научат готовить бабагануш — популярную восточную закуску. Баклажаны для неё предварительно запекают или жарят целиком — над огнём или углями. Благодаря этому мякоть становится мягкой и сочной… Впрочем, все секреты приготовления этого блюда вы узнаете на мастер-классе.
Также на празднике покажут криминальную комедию Райана Джонсона «Братья Блум», устроят 3D-экскурсию по Еврейскому музею и центру толерантности. Пройдёт лекция «Еврейское искусство: трудности перевода». Всех желающих научат танцевать еврейские танцы. Для детей состоится мастер-класс «Витражи Шагала», на котором они создадут собственные витражные окна.
Главный фейерверк лета и ритмы джаза
Все выходные в Братеевском каскадном парке будут открыты площадки III Международного фестиваля фейерверков «Ростех». Они начнут работать в 12:00, а запускать фейерверки планируется с 21:00 до 22:45. В этом году тема — «Москва на семи холмах»: гостям и жителям города представят семь арт-объектов, которые расскажут об истории столицы.
Команды из России, Бразилии, Китая и других стран приготовили больше 50 тысяч залпов — их высота будет достигать 200 метров. Выступление каждой команды займёт около десяти минут. Их оценит жюри — огненные шоу будут получать баллы за зрелищность, синхронность залпов, а также целостность композиции и музыкального сопровождения.
Поклонников хороших фильмов и спектаклей ждут 20 августа в кинотеатре «Звезда». В 18:45 начнётся показ «Комеди Франсез: Сирано де Бержерак» — киноверсии одной из лучших французских постановок. В воскресенье в культурном центре «Внуково» отметят День авиатора — откроется выставка, на которой представят раритетные фотографии, книги и другие вещи, связанные с аэропортом. Начало в 12:00.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы