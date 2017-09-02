Чем заняться в Москве в эти выходные?
02.09.2017, 10:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль культур разных стран Global Village, открытые уроки аргентинского танго, мастер-классы по актёрскому мастерству, балетным па и академическому пению — эти выходные богаты на познавательные мероприятия.
Побывать в мире оперы и балета
Дата: 1–10 сентября
Место: площадки фестиваля «Москва-870. Город, где создаётся история» в Камергерском переулке и на Сходненской улице, владение 56
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Попробовать свои силы в академическом пении и балете можно с 1 по 10 сентября в Камергерском переулке. На занятии «Классический балет» гости смогут примерить настоящие пуанты, выучить классические позиции и под руководством хореографа сделать несколько балетных па. Занятие «Академическое пение» научит особой дыхательной гимнастике, которую практикуют оперные певцы и певицы, а также упражнениям для развития голоса. Занятия в Камергерском будут интересны не только тем, кто хотел бы ощутить себя в роли артиста балета или оперы. Здесь будут проходить и прикладные мастер-классы. Гости смогут создать своими руками тарелочку с силуэтом балерины, а также попробуют изготовить свою собственную балетную пачку.
Помимо мастер-классов, в Камергерском переулке будут проходить выступления оперных певцов и участников оркестров. Например, в субботу, 2 сентября, здесь выступит солистка Королевского оперного театра Пармы Ольга Леман-Балашова, а в воскресенье, 3 сентября, — Imperia Music Band, который представит классические произведения в электронной обработке.
Сшить театральный костюм и получить роль
Дата: 1– 10 сентября
Место: площадка фестиваля «Москва-870. Город, где создается история» на площади Революции
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Не привлекают опера и балет? А что насчёт драматического театра? На площади Революции с 1 по 10 сентября будут работать школа актёрского мастерства и театральная мастерская. Те, кого манит сцена, смогут здесь поработать над сценической речью с преподавателем, попробовать в вжиться в предложенную роль и узнать о тонкостях театрального вокала. А тем, кто интересуется профессией костюмера, предложат создать своими руками диадемы, маски и балетные пачки и послушать лекции, посвященные истории театрального костюма.
Каждый день на этой площадке московские театры будут показывать спектакли. Театр Армена Джигарханяна в субботу, 2 сентября, представит «Сказки ученого кота», а в воскресенье — «Детские сцены». В оба выходных дня здесь можно будет увидеть спектакль «Садко» камерного музыкального театра «Садко». В субботу коллектив театра «25-й ряд» исполнит стихи и песни о Москве.
Снять мультик и создать аксессуары для киноманов
Дата: 1–10 сентября
Место: площадка фестиваля «Москва-870. Город, где создается история» на улице Рождественке
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Если вас всегда привлекала профессия художника-мультипликатора, вам помогут воплотить свои мечты в реальность на улице Рождественке. Здесь с 1 по 10 сентября будет работать площадка, на которой все желающие смогут научиться азам анимации на мастер-классах «Мультстудия»: попробовать создать свой сценарий мультика, придумать персонажей и снять свое творение на видео. Для киноманов проведут особые мастер-классы, на которых можно будет создать собственную сумку с портретом любимого киногероя или блокнот в стиле любимого фильма, а ещё попробовать свои силы в изготовлении узнаваемых элементов костюмов киноперсонажей — тростей, шляпок, плащей, масок и других узнаваемых аксессуаров.
Заняться экстремальными видами спорта
Дата: 1–10 сентября
Место: площадки фестиваля «Москва-870. Город, где создается история» между площадью Революции и Манежной площадью; на Манежной площади; на Тверской улице
Вход: бесплатный, нужна регистрация
Для кого: для взрослых
Между площадью Революции и Манежной площадью раскинулся уникальный вейк-парк с двумя бассейнами — 25- и 50-метровым и восьмью фигурами для трюков опытных вейкбордистов. Вы в этом деле новичок? Оседлать волну вам помогут опытные тренеры. Необходимое оборудование и экипировку, включая гидрокостюм, выдадут на месте.
Класс покажут и профессиональные вейкбордисты мирового уровня: 8 и 9 сентября на площадке пройдут международные соревнования по вейкбордингу. На 10 сентября запланировано катание в свободном формате джем-сейшен, а также зрелищная шоу-программа в честь Дня города. После окончания фестиваля вейк-парк не закроется, он будет работать до 9 октября.
На Манежной площади открылась площадка для любителей флоубординга — 12-метровая искусственная волна поможет представить себя покорителем океана. Устоять на флоуборде помогут тренеры.
Научиться шить лоскутные одеяла и вышивать картины
Дата: 2 сентября
Время: 12:00–19:00
Место: сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Мастерицы Басманного района покажут свои работы на вернисаже «Руками сердца» в саду имени Баумана. На выставке под открытым небом будут представлены лоскутные одеяла, вышитые картины, вязаные изделия, украшения из бисера. Авторы поделятся с гостями вернисажа своими умениями, а все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по разным техникам рукоделия.
Познакомиться с культурой разных стран на фестивале Global Village
Дата: 2 сентября
Время: 12:00–16:00
Место: сквер возле библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева, Бобров переулок, дом 6, строения 1 и 2
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Фестиваль Global Village позволит ощутить себя туристом, не покидая центра Москвы. В сквере рядом с библиотекой имени Тургенева будет представлена культура 15 стран: России, Турции, Италии, Египта, Ганы, Гонконга, Индии, Боснии и Герцеговины, Китая, Пакистана, Швейцарии, Шри-Ланки, Таиланда, Индонезии, Германии. Сначала все гости займутся зарядкой, а после пройдут квест, посвященный культурам разных стран, послушают концерт, подготовленный иностранными студентами, и, конечно, будут знакомиться и общаться. Сделать совместное фото с новыми друзьями можно будет в фотозоне, а в зоне буккроссинга — обменяться книгами на разных языках.
Все мероприятия будут проводиться на русском и английском языках.
Узнать всё о правильном питании
Дата: 3 сентября
Время: 14:00 и 16:00
Место: ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница», проспект Мира, 123б
Вход: свободный
Для кого: для взрослых
Образовательная программа ВДНХ предлагает задуматься о здоровом образе жизни. В лектории павильона «Рабочий и колхозница» в воскресенье, 3 сентября, пройдут две лекции о правильном питании. В 14:00 телеведущая и автор книги «Как накормить ребенка» Лика Длугач расскажет о диетах, их пользе и вреде, а также о том, как составить свою личную систему питания. Тему диет в 16:00 продолжит - организатор веллнесс-мероприятий и инструктор по скандинавской ходьбе Юлия Кривопустова. Она даст советы по питанию в мегаполисе и расскажет, какие продукты способны зарядить энергией.
Станцевать аргентинское танго
Дата: 2 сентября
Время: 17:00–19:00
Место: сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15
Вход: свободный
Для кого: для взрослых
Вас давно манят милонги и страстные ритмы аргентинского танго, но случая попрактиковаться пока не выдалось? Специально для вас в саду имени Баумана в субботу, 2 сентября, пройдёт открытый урок. Преподаватели научат основным танцевальным движениям и принципам взаимодействия с партнером, объяснят, в чем состоят особенности аргентинского танго, и помогут почувствовать себя уверенно среди танцующих пар. Участвовать в бесплатных занятиях смогут все — вне зависимости от физической подготовки и наличия или отсутствия танцевальной одежды и обуви.
Побывать в мире оперы и балета
Дата: 1–10 сентября
Место: площадки фестиваля «Москва-870. Город, где создаётся история» в Камергерском переулке и на Сходненской улице, владение 56
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Попробовать свои силы в академическом пении и балете можно с 1 по 10 сентября в Камергерском переулке. На занятии «Классический балет» гости смогут примерить настоящие пуанты, выучить классические позиции и под руководством хореографа сделать несколько балетных па. Занятие «Академическое пение» научит особой дыхательной гимнастике, которую практикуют оперные певцы и певицы, а также упражнениям для развития голоса. Занятия в Камергерском будут интересны не только тем, кто хотел бы ощутить себя в роли артиста балета или оперы. Здесь будут проходить и прикладные мастер-классы. Гости смогут создать своими руками тарелочку с силуэтом балерины, а также попробуют изготовить свою собственную балетную пачку.
Помимо мастер-классов, в Камергерском переулке будут проходить выступления оперных певцов и участников оркестров. Например, в субботу, 2 сентября, здесь выступит солистка Королевского оперного театра Пармы Ольга Леман-Балашова, а в воскресенье, 3 сентября, — Imperia Music Band, который представит классические произведения в электронной обработке.
Сшить театральный костюм и получить роль
Дата: 1– 10 сентября
Место: площадка фестиваля «Москва-870. Город, где создается история» на площади Революции
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Не привлекают опера и балет? А что насчёт драматического театра? На площади Революции с 1 по 10 сентября будут работать школа актёрского мастерства и театральная мастерская. Те, кого манит сцена, смогут здесь поработать над сценической речью с преподавателем, попробовать в вжиться в предложенную роль и узнать о тонкостях театрального вокала. А тем, кто интересуется профессией костюмера, предложат создать своими руками диадемы, маски и балетные пачки и послушать лекции, посвященные истории театрального костюма.
Каждый день на этой площадке московские театры будут показывать спектакли. Театр Армена Джигарханяна в субботу, 2 сентября, представит «Сказки ученого кота», а в воскресенье — «Детские сцены». В оба выходных дня здесь можно будет увидеть спектакль «Садко» камерного музыкального театра «Садко». В субботу коллектив театра «25-й ряд» исполнит стихи и песни о Москве.
Снять мультик и создать аксессуары для киноманов
Дата: 1–10 сентября
Место: площадка фестиваля «Москва-870. Город, где создается история» на улице Рождественке
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Если вас всегда привлекала профессия художника-мультипликатора, вам помогут воплотить свои мечты в реальность на улице Рождественке. Здесь с 1 по 10 сентября будет работать площадка, на которой все желающие смогут научиться азам анимации на мастер-классах «Мультстудия»: попробовать создать свой сценарий мультика, придумать персонажей и снять свое творение на видео. Для киноманов проведут особые мастер-классы, на которых можно будет создать собственную сумку с портретом любимого киногероя или блокнот в стиле любимого фильма, а ещё попробовать свои силы в изготовлении узнаваемых элементов костюмов киноперсонажей — тростей, шляпок, плащей, масок и других узнаваемых аксессуаров.
Заняться экстремальными видами спорта
Дата: 1–10 сентября
Место: площадки фестиваля «Москва-870. Город, где создается история» между площадью Революции и Манежной площадью; на Манежной площади; на Тверской улице
Вход: бесплатный, нужна регистрация
Для кого: для взрослых
Между площадью Революции и Манежной площадью раскинулся уникальный вейк-парк с двумя бассейнами — 25- и 50-метровым и восьмью фигурами для трюков опытных вейкбордистов. Вы в этом деле новичок? Оседлать волну вам помогут опытные тренеры. Необходимое оборудование и экипировку, включая гидрокостюм, выдадут на месте.
Класс покажут и профессиональные вейкбордисты мирового уровня: 8 и 9 сентября на площадке пройдут международные соревнования по вейкбордингу. На 10 сентября запланировано катание в свободном формате джем-сейшен, а также зрелищная шоу-программа в честь Дня города. После окончания фестиваля вейк-парк не закроется, он будет работать до 9 октября.
На Манежной площади открылась площадка для любителей флоубординга — 12-метровая искусственная волна поможет представить себя покорителем океана. Устоять на флоуборде помогут тренеры.
Научиться шить лоскутные одеяла и вышивать картины
Дата: 2 сентября
Время: 12:00–19:00
Место: сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Мастерицы Басманного района покажут свои работы на вернисаже «Руками сердца» в саду имени Баумана. На выставке под открытым небом будут представлены лоскутные одеяла, вышитые картины, вязаные изделия, украшения из бисера. Авторы поделятся с гостями вернисажа своими умениями, а все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по разным техникам рукоделия.
Познакомиться с культурой разных стран на фестивале Global Village
Дата: 2 сентября
Время: 12:00–16:00
Место: сквер возле библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева, Бобров переулок, дом 6, строения 1 и 2
Вход: свободный
Для кого: для всей семьи
Фестиваль Global Village позволит ощутить себя туристом, не покидая центра Москвы. В сквере рядом с библиотекой имени Тургенева будет представлена культура 15 стран: России, Турции, Италии, Египта, Ганы, Гонконга, Индии, Боснии и Герцеговины, Китая, Пакистана, Швейцарии, Шри-Ланки, Таиланда, Индонезии, Германии. Сначала все гости займутся зарядкой, а после пройдут квест, посвященный культурам разных стран, послушают концерт, подготовленный иностранными студентами, и, конечно, будут знакомиться и общаться. Сделать совместное фото с новыми друзьями можно будет в фотозоне, а в зоне буккроссинга — обменяться книгами на разных языках.
Все мероприятия будут проводиться на русском и английском языках.
Узнать всё о правильном питании
Дата: 3 сентября
Время: 14:00 и 16:00
Место: ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница», проспект Мира, 123б
Вход: свободный
Для кого: для взрослых
Образовательная программа ВДНХ предлагает задуматься о здоровом образе жизни. В лектории павильона «Рабочий и колхозница» в воскресенье, 3 сентября, пройдут две лекции о правильном питании. В 14:00 телеведущая и автор книги «Как накормить ребенка» Лика Длугач расскажет о диетах, их пользе и вреде, а также о том, как составить свою личную систему питания. Тему диет в 16:00 продолжит - организатор веллнесс-мероприятий и инструктор по скандинавской ходьбе Юлия Кривопустова. Она даст советы по питанию в мегаполисе и расскажет, какие продукты способны зарядить энергией.
Станцевать аргентинское танго
Дата: 2 сентября
Время: 17:00–19:00
Место: сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15
Вход: свободный
Для кого: для взрослых
Вас давно манят милонги и страстные ритмы аргентинского танго, но случая попрактиковаться пока не выдалось? Специально для вас в саду имени Баумана в субботу, 2 сентября, пройдёт открытый урок. Преподаватели научат основным танцевальным движениям и принципам взаимодействия с партнером, объяснят, в чем состоят особенности аргентинского танго, и помогут почувствовать себя уверенно среди танцующих пар. Участвовать в бесплатных занятиях смогут все — вне зависимости от физической подготовки и наличия или отсутствия танцевальной одежды и обуви.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы