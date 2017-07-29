Чем заняться в Москве в выходные?
29.07.2017, 09:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетить фестивали «Экспо-Баскет-2017» и короткометражного VR-кино, поучаствовать в пленэре добрых дел, повторить любимый эксперимент Людовика XIV и посмотреть в глаза членистоногим, пройти морской квест и первым добраться до сундука с сокровищами, развить актёрские способности и научиться вязать морские узлы — mos.ru собрал самые яркие события предстоящих выходных.
Выставка «Глаз: эволюция сложного органа»
Дата: 29 июля — 1 октября
Время: 10:00–18:00
Место: Государственный Дарвиновский музей, улица Вавилова, дом 57
Возрастные ограничения: 6+
Новый проект Дарвиновского музея «Эволюция сложных органов» стартует с выставки о самом совершенном в мире оптическом приборе — глазе. Гости увидят один и тот же пейзаж глазами человека, лошади, вальдшнепа, сокола и стрекозы.
Первая часть выставки поможет ответить на вопрос, является ли человеческий глаз вершиной «оптической пирамиды». Главный зрительный орган здесь разобрали на хрусталик, роговицу и сетчатку, разложили на пиксели и фоторецепторы, измерили поле зрения и пришли к выводу, что глаз человека далеко не идеален. Проверить это можно в интерактивной зоне — обмануть своё зрение при помощи оптической иллюзии или повторить любимый эксперимент Людовика XIV.
Посмотреть в глаза членистоногим, изучить особенное зрение птиц, строение глаз разных животных, их внешний вид и расположение позволит второй раздел. Среди необычных оптических приборов, представленных на выставке, — многочисленные лазурные глазки атлантических гребешков, горизонтальные зрачки альпийской горной козы и водяные глаза наутилуса.
Фестиваль короткометражного VR-кино
Дата: 29 июля — 13 августа
Время: 16:00–14:30
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
Возрастные ограничения: 0+
Международный фестиваль короткометражных фильмов в парке «Сокольники» пройдёт в формате виртуальной реальности VR Cinema Weeks 3008.
Тридцатиминутные сеансы, рассчитанные на 40 человек, состоятся в летнем кинотеатре «Пионер». Зрителям выдадут смартфоны и очки виртуальной реальности, а затем представят синхронный панорамный контент в формате 360-градусной съемки. Это четыре короткометражные картины, отмеченные множеством наград на международных кинофестивалях 2016–2017 годов в категории 360/VR.
О создании андроида с человеческим лицом расскажет первый в истории кино художественный VR-фильм I Philip (Франция, 2016 год) Пьера Зандровича.
Путешествие из шумного мегаполиса к завораживающему воздушному пейзажу покажет анимированный VR-фильм Longing for Wilderness (Германия, 2016 год) Марка Циммермана. Маршрут пройдёт через постоянно меняющийся таинственный лес.
Работу модуля «Купол» для исследования Земли с Международной космической станции продемонстрирует российский космонавт Андрей Борисенко в фильме Space 360 (Россия, 2016 год) режиссера Эдуарда Чижикова.
Представить себя в роли одного из двух очаровательных белых кроликов, которые будут отражать атаку инопланетян, позволит анимированное приключение Invasion! (США, 2016 год) одного из режиссеров «Мадагаскара» Эрика Дарнелла.
Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
Морской квест
Дата: 29 июля
Время: 12:00–14:00
Место: парк «Садовники», Коломенский проезд, дом 14, корпус 1
Возрастные ограничения: 0+
Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвящённый Дню Нептуна, подготовил парк «Садовники». Он соберёт команды из 16 районов Южного округа столицы, которые пройдут квест и откроют сундук с сокровищами. По пути они встретят русалок, пиратов, кикимор и других героев, которые проследят за правильностью выполнения заданий. Сундук с заветными сокровищами первой откроет команда, которая быстрее и с меньшим количеством ошибок пройдет все этапы. А тем, кто придет на праздник в тематических костюмах, вручат сувениры от Нептуна.
Moscow City Games 2017
Дата: 29 июля
Время: 11:00–19:00
Место: олимпийский комплекс «Лужники», Лужнецкая набережная, дом 24
Возрастные ограничения: 0+
Понаблюдать за соревнованиями профессионалов, поучаствовать в состязаниях или просто весело провести время на тематических площадках можно на празднике спорта Moscow City Games 2017 в спортивном комплексе «Лужники».
Фестиваль «Экспо-Баскет-2017» станет одним из его самых заметных событий и объединит наиболее интересные и зрелищные направления российского баскетбола. Организаторы предложат и обширную программу по вело- и мотоспорту: соревнования по ВМХ (в том числе на горных велосипедах), показательные выступления по FMX-мотофристайлу, эндуро- и квадрокроссу, велотриалу и флетленду. Любителей уличного искусства ждут фестивали паркура, брейк-данса, граффити, трикинга, фитнеса и единоборств, выступления по стронгмену, рестлингу и вейкборду. Состоятся турниры мирового и российского уровня: чемпионат мира по воркауту, чемпионат России по футбольному фристайлу и битбоксу, турнир по уличному футболу Panna Pro, соревнования по уличному баскетболу Moscow Open.
Все желающие смогут присоединиться к соревнованиям по тяжелой атлетике, гимнастике, армрестлингу, гиревому спорту, настольному футболу, хоккею и теннису.
Семейные старты, детский городок с конкурсами, аттракционами и увлекательными играми — развлечения для тех, кто придёт с детьми. Мастер-класс по прыжкам в воду с единственного в мире автомобиля с трамплином fly mobile проведут двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Глеб Гальперин и опытные инструкторы.
Порадуют гостей и концертом, который продлится до 23:00.
Показ фильмов Александра Довженко
Дата: 29 июля
Время: 18:30–20:15
Место: кинотеатр «Сатурн», улица Снежная, дом 18
Возрастные ограничения: 12+
Фильмы «Земля», «Арсенал», «Звенигора» и «Иван» советского режиссера, писателя и кинодраматурга Александра Довженко бесплатно демонстрируют в кинотеатре «Сатурн» в июле.
Завершит серию кинопоказов картина «Иван» (1932 год) — первая звуковая работа Александра Довженко, который работал в новаторской форме и с непрофессиональными актерами. За неё в 1934 году он получил приз на Международном кинофестивале в Венеции.
На фоне грандиозного строительства первой пятилетки — сооружения Днепрогэса — рассказывается типичная история становления нового человека. Герой картины, деревенский парень, приходит на строительство ГЭС, становится передовым рабочим, коммунистом.
Курсы актёрского мастерства
Дата: 30 июля — 27 августа
Время: 16:00–17:00
Место: Измайловский парк, аллея Большого Круга, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
На курсах актёрского мастерства «Стихиатрия» в шахматно-шашечном павильоне Измайловского парка научат импровизации, сценическому движению, речи и вокалу. Участникам расскажут, как свободно чувствовать себя в любой ситуации, говорить так, чтобы собеседники всегда слушали и слышали, развить актерские способности. Вход свободный.
Курсы «Стихиатрия» — пилотный проект участников творческого объединения What Time?! («Который час?!»). Он направлен на популяризацию творчества и искусства.
Программа в честь Дня Военно-морского флота
Дата: 30 июля
Время: 12:00–18:00
Место: парк Победы на Поклонной горе, улица Братьев Фонченко, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
Анимационная программа с морской тематикой в честь Дня Военно-морского флота состоится в Парке Победы на Поклонной горе.
На сцене выступят детский коллектив «Морские звёздочки» и танцевальный коллектив «Ультрамарин».
Юным посетителям объяснят, как правильно варить мыло и делать оригами, вязать морские узлы, рисовать волны и создавать военные шапки. Все желающие поучаствуют в мастер-классе «Военный аквагрим». Самых активных участников порадуют сувенирами.
Большой пленэр добрых дел
Дата: 30 июля
Время: 11:00–15:00
Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, дом 9
Возрастные ограничения: 6+
Любителей живописи на открытом воздухе на поляне у обсерватории Парка Горького будут ждать четыре педагога международной Школы искусств Перотти. Они проведут показательные мастер-классы, проконсультируют и дадут советы.
Писать пастелью тех, кто никогда не создавал произведения искусства, в мастерской «Дом с маяком» научит профессиональный художник Елена Алиева. Под ее руководством за несколько часов гости создадут настоящую картину, которую смогут забрать домой.
На занятие нужно принести краски, кисти, этюдники или планшеты.
Завершится встреча конкурсом на лучшие этюдные работы и вручением призов победителям. Каждый сможет поучаствовать в лотерее и выиграть в качестве главного приза курс обучения живописи.
Участие бесплатное, по регистрации. Количество мест ограниченно.
Выставка «Глаз: эволюция сложного органа»
Дата: 29 июля — 1 октября
Время: 10:00–18:00
Место: Государственный Дарвиновский музей, улица Вавилова, дом 57
Возрастные ограничения: 6+
Новый проект Дарвиновского музея «Эволюция сложных органов» стартует с выставки о самом совершенном в мире оптическом приборе — глазе. Гости увидят один и тот же пейзаж глазами человека, лошади, вальдшнепа, сокола и стрекозы.
Первая часть выставки поможет ответить на вопрос, является ли человеческий глаз вершиной «оптической пирамиды». Главный зрительный орган здесь разобрали на хрусталик, роговицу и сетчатку, разложили на пиксели и фоторецепторы, измерили поле зрения и пришли к выводу, что глаз человека далеко не идеален. Проверить это можно в интерактивной зоне — обмануть своё зрение при помощи оптической иллюзии или повторить любимый эксперимент Людовика XIV.
Посмотреть в глаза членистоногим, изучить особенное зрение птиц, строение глаз разных животных, их внешний вид и расположение позволит второй раздел. Среди необычных оптических приборов, представленных на выставке, — многочисленные лазурные глазки атлантических гребешков, горизонтальные зрачки альпийской горной козы и водяные глаза наутилуса.
Фестиваль короткометражного VR-кино
Дата: 29 июля — 13 августа
Время: 16:00–14:30
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
Возрастные ограничения: 0+
Международный фестиваль короткометражных фильмов в парке «Сокольники» пройдёт в формате виртуальной реальности VR Cinema Weeks 3008.
Тридцатиминутные сеансы, рассчитанные на 40 человек, состоятся в летнем кинотеатре «Пионер». Зрителям выдадут смартфоны и очки виртуальной реальности, а затем представят синхронный панорамный контент в формате 360-градусной съемки. Это четыре короткометражные картины, отмеченные множеством наград на международных кинофестивалях 2016–2017 годов в категории 360/VR.
О создании андроида с человеческим лицом расскажет первый в истории кино художественный VR-фильм I Philip (Франция, 2016 год) Пьера Зандровича.
Путешествие из шумного мегаполиса к завораживающему воздушному пейзажу покажет анимированный VR-фильм Longing for Wilderness (Германия, 2016 год) Марка Циммермана. Маршрут пройдёт через постоянно меняющийся таинственный лес.
Работу модуля «Купол» для исследования Земли с Международной космической станции продемонстрирует российский космонавт Андрей Борисенко в фильме Space 360 (Россия, 2016 год) режиссера Эдуарда Чижикова.
Представить себя в роли одного из двух очаровательных белых кроликов, которые будут отражать атаку инопланетян, позволит анимированное приключение Invasion! (США, 2016 год) одного из режиссеров «Мадагаскара» Эрика Дарнелла.
Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
Морской квест
Дата: 29 июля
Время: 12:00–14:00
Место: парк «Садовники», Коломенский проезд, дом 14, корпус 1
Возрастные ограничения: 0+
Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвящённый Дню Нептуна, подготовил парк «Садовники». Он соберёт команды из 16 районов Южного округа столицы, которые пройдут квест и откроют сундук с сокровищами. По пути они встретят русалок, пиратов, кикимор и других героев, которые проследят за правильностью выполнения заданий. Сундук с заветными сокровищами первой откроет команда, которая быстрее и с меньшим количеством ошибок пройдет все этапы. А тем, кто придет на праздник в тематических костюмах, вручат сувениры от Нептуна.
Moscow City Games 2017
Дата: 29 июля
Время: 11:00–19:00
Место: олимпийский комплекс «Лужники», Лужнецкая набережная, дом 24
Возрастные ограничения: 0+
Понаблюдать за соревнованиями профессионалов, поучаствовать в состязаниях или просто весело провести время на тематических площадках можно на празднике спорта Moscow City Games 2017 в спортивном комплексе «Лужники».
Фестиваль «Экспо-Баскет-2017» станет одним из его самых заметных событий и объединит наиболее интересные и зрелищные направления российского баскетбола. Организаторы предложат и обширную программу по вело- и мотоспорту: соревнования по ВМХ (в том числе на горных велосипедах), показательные выступления по FMX-мотофристайлу, эндуро- и квадрокроссу, велотриалу и флетленду. Любителей уличного искусства ждут фестивали паркура, брейк-данса, граффити, трикинга, фитнеса и единоборств, выступления по стронгмену, рестлингу и вейкборду. Состоятся турниры мирового и российского уровня: чемпионат мира по воркауту, чемпионат России по футбольному фристайлу и битбоксу, турнир по уличному футболу Panna Pro, соревнования по уличному баскетболу Moscow Open.
Все желающие смогут присоединиться к соревнованиям по тяжелой атлетике, гимнастике, армрестлингу, гиревому спорту, настольному футболу, хоккею и теннису.
Семейные старты, детский городок с конкурсами, аттракционами и увлекательными играми — развлечения для тех, кто придёт с детьми. Мастер-класс по прыжкам в воду с единственного в мире автомобиля с трамплином fly mobile проведут двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Глеб Гальперин и опытные инструкторы.
Порадуют гостей и концертом, который продлится до 23:00.
Показ фильмов Александра Довженко
Дата: 29 июля
Время: 18:30–20:15
Место: кинотеатр «Сатурн», улица Снежная, дом 18
Возрастные ограничения: 12+
Фильмы «Земля», «Арсенал», «Звенигора» и «Иван» советского режиссера, писателя и кинодраматурга Александра Довженко бесплатно демонстрируют в кинотеатре «Сатурн» в июле.
Завершит серию кинопоказов картина «Иван» (1932 год) — первая звуковая работа Александра Довженко, который работал в новаторской форме и с непрофессиональными актерами. За неё в 1934 году он получил приз на Международном кинофестивале в Венеции.
На фоне грандиозного строительства первой пятилетки — сооружения Днепрогэса — рассказывается типичная история становления нового человека. Герой картины, деревенский парень, приходит на строительство ГЭС, становится передовым рабочим, коммунистом.
Курсы актёрского мастерства
Дата: 30 июля — 27 августа
Время: 16:00–17:00
Место: Измайловский парк, аллея Большого Круга, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
На курсах актёрского мастерства «Стихиатрия» в шахматно-шашечном павильоне Измайловского парка научат импровизации, сценическому движению, речи и вокалу. Участникам расскажут, как свободно чувствовать себя в любой ситуации, говорить так, чтобы собеседники всегда слушали и слышали, развить актерские способности. Вход свободный.
Курсы «Стихиатрия» — пилотный проект участников творческого объединения What Time?! («Который час?!»). Он направлен на популяризацию творчества и искусства.
Программа в честь Дня Военно-морского флота
Дата: 30 июля
Время: 12:00–18:00
Место: парк Победы на Поклонной горе, улица Братьев Фонченко, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
Анимационная программа с морской тематикой в честь Дня Военно-морского флота состоится в Парке Победы на Поклонной горе.
На сцене выступят детский коллектив «Морские звёздочки» и танцевальный коллектив «Ультрамарин».
Юным посетителям объяснят, как правильно варить мыло и делать оригами, вязать морские узлы, рисовать волны и создавать военные шапки. Все желающие поучаствуют в мастер-классе «Военный аквагрим». Самых активных участников порадуют сувенирами.
Большой пленэр добрых дел
Дата: 30 июля
Время: 11:00–15:00
Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, дом 9
Возрастные ограничения: 6+
Любителей живописи на открытом воздухе на поляне у обсерватории Парка Горького будут ждать четыре педагога международной Школы искусств Перотти. Они проведут показательные мастер-классы, проконсультируют и дадут советы.
Писать пастелью тех, кто никогда не создавал произведения искусства, в мастерской «Дом с маяком» научит профессиональный художник Елена Алиева. Под ее руководством за несколько часов гости создадут настоящую картину, которую смогут забрать домой.
На занятие нужно принести краски, кисти, этюдники или планшеты.
Завершится встреча конкурсом на лучшие этюдные работы и вручением призов победителям. Каждый сможет поучаствовать в лотерее и выиграть в качестве главного приза курс обучения живописи.
Участие бесплатное, по регистрации. Количество мест ограниченно.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы