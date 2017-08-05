Чем заняться в Москве в выходные?
05.08.2017, 10:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мастер-классы фотографов и путешествие художников на Южный полюс, творчество братьев Коэнов и индонезийские танцы — это и многое другое ждёт жителей столицы в выходные.
Фестиваль Индонезии
Дата: 4–6 августа
Время: 12:00–21:00
Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3
Фестиваль Индонезии пройдёт в саду «Эрмитаж» во второй раз. На главной сцене выступят лучшие артисты из различных регионов этой страны. Гости увидят национальные танцы, красочные представления и яркие костюмированные шоу.
Также у участников праздника будет возможность опробовать на себе настоящий индонезийский массаж, освоить разные виды йоги под руководством опытных инструкторов, научиться этническим танцам, посетить выставку и лекторий.
Встреча «Антарктика — пространство, не принадлежащее ни одной нации»
Дата: 5 августа
Время: 12:00–14:00
Место: летний кинотеатр парка «Музеон», улица Крымский Вал, владение 2
Возможно ли искусство в Антарктиде — об этом посетителям летнего кинотеатра парка «Музеон» расскажет художник и путешественник Александр Пономарев. В апреле этого года он стал организатором экспедиции к Южному полюсу Земли. Вместе с ним в «культурную авантюру» отправились около сотни художников, архитекторов, дизайнеров и философов из России, Японии, Германии, Китая, Аргентины, Испании, Великобритании. На встрече в парке «Музеон» Александр Пономарев поделится впечатлениями о путешествии и расскажет о созданных в Антарктике произведениях.
Лекция «Марина Цветаева. Самый московский из московских поэтов»
Дата: 5 августа
Время: 14:00–16:00
Место: музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница», проспект Мира, дом 123б
В рамках летней образовательной программы на ВДНХ старший сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Галина Данильева прочитает лекцию о взаимоотношениях поэта с родным городом. Марине Цветаевой были известны три образа столицы: город детства, Москва революционная и Москва сталинская. Лектор представит слушателям историю создания поэтического цикла «Стихи о Москве», прочитает некоторые произведения, а также расскажет об интересных фактах из жизни Марины Цветаевой.
Просмотр фильма «Фарго»
Дата: 5 августа
Время: 14:00–16:00
Место: дворец культуры «Салют», улица Свободы, дом 37
Во дворце культуры «Салют» киноманов ожидает просмотр и обсуждение дважды оскароносного авторского фильма «Фарго», снятого в 1995 году Джоэлом и Итаном Коэнами. Братья Коэны создали универсальный фильм, который в зависимости от зрительского настроя воспринимается как смешная криминальная драма, комедия о захолустном городке, психологический триллер. В чём заключается основная идея фильма и что хотели сказать Коэны, вводя в картину множество сюжетов и героев, зрители попробуют разобраться на встрече киноклуба.
Ярмарка «Четыре сезона»
Дата: 5–6 августа
Время: 12:00–20:00
Место: центр дизайна Artplay, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10
Приобрести уникальную дизайнерскую одежду и аксессуары, побывать в небольших модных магазинчиках и шоу-рум, послушать выступления музыкантов можно будет в центре дизайна Artplay. Здесь откроется ярмарка «Четыре сезона», в которой примут участие более 100 мастеров.
Мастер-классы по фотосъёмке в парке «Кузьминки»
Дата: 6 августа
Время: 14:00–16:00
Место: парк «Кузьминки», улица Кузьминский Парк, дом 1, строение 2
В парке «Кузьминки» пройдёт мастер-класс по фотографии «От простых объектов к сложным субъектам, или Как фотографировать людей красиво». На нём профессионалы научат всех желающих красиво и качественно делать снимки даже на смартфон. Встречи состоятся в танцевальной беседке.
Лекция-концерт «Джаз в советском кино»
Дата: 6 августа
Время: 19:00–21:00
Место: летний кинотеатр «Пионер» в парке «Сокольники», Митьковский проезд, дом 10
Летний кинотеатр «Пионер» в парке «Сокольники» запускает цикл импровизационных музыкальных встреч «Алеаторика джаза».
6 августа на лекции-концерте «Джаз в советском кино» зрителей ждет встреча с выдающимся пианистом, педагогом, композитором и продюсером Даниилом Крамером и российским журналистом, джазовым обозревателем, музыкантом Кириллом Мошковым. Ведущим вечера станет Павел Аладышев.
Фестиваль Индонезии
Дата: 4–6 августа
Время: 12:00–21:00
Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3
Фестиваль Индонезии пройдёт в саду «Эрмитаж» во второй раз. На главной сцене выступят лучшие артисты из различных регионов этой страны. Гости увидят национальные танцы, красочные представления и яркие костюмированные шоу.
Также у участников праздника будет возможность опробовать на себе настоящий индонезийский массаж, освоить разные виды йоги под руководством опытных инструкторов, научиться этническим танцам, посетить выставку и лекторий.
Встреча «Антарктика — пространство, не принадлежащее ни одной нации»
Дата: 5 августа
Время: 12:00–14:00
Место: летний кинотеатр парка «Музеон», улица Крымский Вал, владение 2
Возможно ли искусство в Антарктиде — об этом посетителям летнего кинотеатра парка «Музеон» расскажет художник и путешественник Александр Пономарев. В апреле этого года он стал организатором экспедиции к Южному полюсу Земли. Вместе с ним в «культурную авантюру» отправились около сотни художников, архитекторов, дизайнеров и философов из России, Японии, Германии, Китая, Аргентины, Испании, Великобритании. На встрече в парке «Музеон» Александр Пономарев поделится впечатлениями о путешествии и расскажет о созданных в Антарктике произведениях.
Лекция «Марина Цветаева. Самый московский из московских поэтов»
Дата: 5 августа
Время: 14:00–16:00
Место: музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница», проспект Мира, дом 123б
В рамках летней образовательной программы на ВДНХ старший сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Галина Данильева прочитает лекцию о взаимоотношениях поэта с родным городом. Марине Цветаевой были известны три образа столицы: город детства, Москва революционная и Москва сталинская. Лектор представит слушателям историю создания поэтического цикла «Стихи о Москве», прочитает некоторые произведения, а также расскажет об интересных фактах из жизни Марины Цветаевой.
Просмотр фильма «Фарго»
Дата: 5 августа
Время: 14:00–16:00
Место: дворец культуры «Салют», улица Свободы, дом 37
Во дворце культуры «Салют» киноманов ожидает просмотр и обсуждение дважды оскароносного авторского фильма «Фарго», снятого в 1995 году Джоэлом и Итаном Коэнами. Братья Коэны создали универсальный фильм, который в зависимости от зрительского настроя воспринимается как смешная криминальная драма, комедия о захолустном городке, психологический триллер. В чём заключается основная идея фильма и что хотели сказать Коэны, вводя в картину множество сюжетов и героев, зрители попробуют разобраться на встрече киноклуба.
Ярмарка «Четыре сезона»
Дата: 5–6 августа
Время: 12:00–20:00
Место: центр дизайна Artplay, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10
Приобрести уникальную дизайнерскую одежду и аксессуары, побывать в небольших модных магазинчиках и шоу-рум, послушать выступления музыкантов можно будет в центре дизайна Artplay. Здесь откроется ярмарка «Четыре сезона», в которой примут участие более 100 мастеров.
Мастер-классы по фотосъёмке в парке «Кузьминки»
Дата: 6 августа
Время: 14:00–16:00
Место: парк «Кузьминки», улица Кузьминский Парк, дом 1, строение 2
В парке «Кузьминки» пройдёт мастер-класс по фотографии «От простых объектов к сложным субъектам, или Как фотографировать людей красиво». На нём профессионалы научат всех желающих красиво и качественно делать снимки даже на смартфон. Встречи состоятся в танцевальной беседке.
Лекция-концерт «Джаз в советском кино»
Дата: 6 августа
Время: 19:00–21:00
Место: летний кинотеатр «Пионер» в парке «Сокольники», Митьковский проезд, дом 10
Летний кинотеатр «Пионер» в парке «Сокольники» запускает цикл импровизационных музыкальных встреч «Алеаторика джаза».
6 августа на лекции-концерте «Джаз в советском кино» зрителей ждет встреча с выдающимся пианистом, педагогом, композитором и продюсером Даниилом Крамером и российским журналистом, джазовым обозревателем, музыкантом Кириллом Мошковым. Ведущим вечера станет Павел Аладышев.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы