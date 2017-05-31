Четвёртый фортепианный концерт Рахманинова прозвучит в МГК им. Чайковского
31.05.2017, 15:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 июня в Большом зале консерватории вспомнят о событиях, состоявшихся столетие назад. Накануне революции Сергей Рахманинов начинает сочинять свой Четвёртый фортепианный концерт — сочинение, рождавшееся во всполохах Первой мировой войны. Эмиграция не дала возможности закончить партитуру, и премьера состоялась в 1927 году, а в годы Второй мировой войны появилась и новая редакция Концерта, овеянного "торжественным трагизмом".
Морис Равель в эти годы интенсивно сотрудничал с "Русским балетом" Сергея Дягилева и создал поэтичные партитуры — балет на античную тему "Дафнис и Хлоя" и Благородные и сентиментальные вальсы, ставшие основой спектакля "Аделаида, или язык цветов".
В концерте Рахманинова будет солировать народный артист России, профессор Владимир Овчинников, о котором критики отзываются так: "тот, кто когда-либо слышал исполнение Владимира Овчинникова — самого тонко чувствующего и экспрессивного пианиста, — осознаёт совершенство формы, чистоту и мощь звука, которые воспроизводят его пальцы и интеллект". Также на сцене Большого зала выступят Концертный симфонический оркестр Московской консерватории и Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель — Г. Дмитряк) под управлением заслуженного артиста России, профессора Анатолия Левина.
Морис Равель в эти годы интенсивно сотрудничал с "Русским балетом" Сергея Дягилева и создал поэтичные партитуры — балет на античную тему "Дафнис и Хлоя" и Благородные и сентиментальные вальсы, ставшие основой спектакля "Аделаида, или язык цветов".
В концерте Рахманинова будет солировать народный артист России, профессор Владимир Овчинников, о котором критики отзываются так: "тот, кто когда-либо слышал исполнение Владимира Овчинникова — самого тонко чувствующего и экспрессивного пианиста, — осознаёт совершенство формы, чистоту и мощь звука, которые воспроизводят его пальцы и интеллект". Также на сцене Большого зала выступят Концертный симфонический оркестр Московской консерватории и Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель — Г. Дмитряк) под управлением заслуженного артиста России, профессора Анатолия Левина.