ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 января 2017 года в 13:00 в Бетховенском фойе Большого зала Филармонии состоится пресс-конференция к концерту "Жёлтые звёзды", посвящённому Международному дню памяти жертв Холокоста. Формат этой пресс-конференции необычен – это будет встреча-разговор на тему "Музыка и холокост". В разговоре примут участие как музыканты, так и общественные деятели и исследователи.

О своём восприятии дневников Маши Рольникайте, узницы нацистского лагеря, расскажет Чулпан Хаматова: на концерте она исполнит отрывки из этого дневника. Пианистка Полина Осетинская, кларнетист Юлиан Милкис и дирижёр Владимир Альтшулер объяснят, какие произведения и почему они выбрали, чтобы исполнить на этом особом концерте.

Также, во встрече примут участие директор Санкт-Петербургской Филармонии – Илья Черкасов и руководитель Фонда поддержки музыкального образования Вячеслав Зильберборд.

Людмила Максимовская, заслуженный работник культуры РФ, директор музея истории Невеля специально приезжает на это мероприятие. С Невелем связаны имена выдающихся деятелей советского искусства, Михаила Бахтина и Марии Юдиной. Немцы вошли в Невель почти сразу после начала войны, а уже в сентябре 1941 года все евреи Невеля были расстреляны.

Выступит и Снежана Замалиева, руководитель благотворительного фонда Юрия Темирканова, кандидат философских наук. Снежана Замалиева – специалист по философии Виктора Франкла, знаменитого психолога и философа, который пережил несколько нацистских лагерей и на основе этого опыта построил особую терапевтическую систему.